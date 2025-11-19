"Heute würde ich ihn nicht mehr entlassen": Hans-Joachim Watzke gibt Fehler bei Trennung von Thomas Tuchel beim BVB zu

"Rückblickend betrachtet: Ohne den Anschlag wäre es nicht so weit gekommen", räumt Watzke nun ein. "Wir hatten uns damals aber wegen dieser Thematik so zerlegt, dass es auf menschlicher Ebene wahrscheinlich nicht mehr richtig gut geworden wäre."

Watzke weiter: "Ich möchte auf die Details nicht zum 100. Mal eingehen. Wichtig ist mir aber, dass das, was nach außen kolportiert wurde, nicht dem entsprach, was wir intern besprochen hatten. Jedem Spieler stand es definitiv frei, am nächsten Tag nicht aufzulaufen, ohne irgendeine Konsequenz. Wir haben uns direkt nach der Saison zum Gespräch getroffen. Um zu klären, wie es weitergeht. Aber ehrlicherweise muss ich sagen: Keiner hat versucht, noch eine Basis zu finden. Es gab gar keinen richtigen Dialog. Nach 20 Minuten stand fest: Es kann nicht weitergehen."

Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen Tuchel und Watzke wieder geglättet. "Heute verstehe ich mich wieder gut mit Thomas. Wir haben uns ausgesprochen. Und ich muss sagen: Er ist ein herausragender Trainer."