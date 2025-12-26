Heute nur ein Spiel in der Premier League: Gibt es den Boxing Day nicht mehr?

Bis zum Vorjahr war der Boxing Day fest im Premier League Kalender verankert – mit voller Spielrunde und Feiertagsfußball satt. Doch 2025 sieht alles ein wenig anders aus: Am 26. Dezember steht lediglich eine einzige Partie auf dem Programm. Genauer gesagt trifft Manchester United im heimischen Old Trafford auf Newcastle United.

Die Begegnung wird exklusiv bei Sky übertragen – inklusive Vorberichterstattung und allen Highlights. Doch warum bleibt es bei dieser einen Begegnung?

GOAL zeigt, was hinter der Entscheidung steckt, warum die 60-Stunden-Regel den Spielplan beeinflusst – und wann der klassische Boxing Day wieder in alter Form zurückkehrt.