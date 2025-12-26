Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
A detailed view of a replica Premier League TrophyGetty Images
Alice Kopp

Heute nur ein Spiel in der Premier League: Gibt es den Boxing Day nicht mehr?

Heute findet nur ein Spiel in der Premier League statt. Also gibt es den Boxing Day nicht mehr?

Bis zum Vorjahr war der Boxing Day fest im Premier League Kalender verankert – mit voller Spielrunde und Feiertagsfußball satt. Doch 2025 sieht alles ein wenig anders aus: Am 26. Dezember steht lediglich eine einzige Partie auf dem Programm. Genauer gesagt trifft Manchester United im heimischen Old Trafford auf Newcastle United.

Die Begegnung wird exklusiv bei Sky übertragen – inklusive Vorberichterstattung und allen Highlights. Doch warum bleibt es bei dieser einen Begegnung?

GOAL zeigt, was hinter der Entscheidung steckt, warum die 60-Stunden-Regel den Spielplan beeinflusst – und wann der klassische Boxing Day wieder in alter Form zurückkehrt.

  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    Warum am 26. Dezember nur ein einziges Spiel stattfindet

    Am Boxing Day gibt es in diesem Jahr tatsächlich nur eine Begegnung. Was kein Zufall, sondern Folge mehrerer Faktoren, ist – darunter auch neue Regeln der Premier League.

    Der 26. Dezember 2025 fällt auf einen Freitag. Genau hier setzt die sogenannte 60-Stunden-Regel an: Kein Team soll zwei Pflichtspiele innerhalb von weniger als 60 Stunden absolvieren müssen. Da das darauffolgende Wochenende (27. und 28. Dezember) bereits mit einem kompletten Spieltag belegt ist, hätte ein voller Spielplan am Freitag für viele Mannschaften zu kurze Regenerationszeiten bedeutet.

    Aus diesem Grund haben sich Liga und TV-Partner frühzeitig abgestimmt – mit dem Ergebnis, dass der klassische "Weihnachtsspieltag" dieses Mal fast vollständig auf Samstag und Sonntag verlegt wird. Nur das Spiel Manchester United vs. Newcastle United bleibt am Freitagabend im Programm und erhält dadurch besondere Aufmerksamkeit.

  • Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha celebrates scoringGetty Images

    Kommt der klassische Boxing Day zurück?

    Ja – und zwar schon im kommenden Jahr. Die Premier League hat bestätigt, dass der reduzierte Spielplan am 26. Dezember 2025 eine einmalige Ausnahme bleibt. Der Grund liegt im Kalender: 2025 fällt der Feiertag auf einen Freitag, wodurch die Ruhezeiten für viele Teams zu kurz ausgefallen wären.

    Anders sieht es 2026 aus. Dann liegt der 26. Dezember auf einem Samstag – und damit steht einer vollen Runde Fußball in der Premier League nichts im Weg. Die Liga plant bereits wieder mit dem gewohnten Feiertagsmarathon, so wie Fans ihn kennen und lieben.

    Unterm Strich heißt das: Der Boxing Day lebt weiter, nur eben dieses Jahr mit Verspätung. Die große Fußballrunde steigt diesmal erst am Samstag, den 27. Dezember.

  • Heute nur ein Spiel in der Premier League: Gibt es den Boxing Day nicht mehr? FAQ

    FrageAntwort
    Warum gibt es am 26. Dezember 2025 nur ein einziges Premier League Spiel?Der 26. Dezember fällt 2025 auf einen Freitag. Wegen der geltenden 60-Stunden-Regel hätten mehrere Teams innerhalb kurzer Zeit zwei Pflichtspiele absolvieren müssen, da das folgende Wochenende bereits mit einem kompletten Spieltag belegt ist. Um zu kurze Regenerationszeiten zu vermeiden, wurde der Spielplan für diesen Tag reduziert.
    Welches Spiel findet am Boxing Day dennoch statt?Am Freitagabend bleibt nur die Begegnung zwischen Manchester United und Newcastle United im Programm. Die Begegnung im Old Trafford ist damit das einzige Premier-League-Spiel am 26. Dezember.
    Kommt der klassische Boxing Day mit vollem Spielplan zurück?Ja. Die Premier League hat bestätigt, dass es sich 2025 um eine einmalige Ausnahme handelt. Bereits 2026 fällt der 26. Dezember auf einen Samstag, sodass wieder eine vollständige Runde am Boxing Day geplant ist.

