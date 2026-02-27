Heiß begehrt in der Premier League: Muss der BVB um Niko Kovac bangen?

Laut eines Berichts der Bildsollen sich im Laufe der Saison drei Klubs aus der Premier League mit der Frage beschäftigt haben, ob man BVB-Trainer Niko Kovac kontaktieren und vom BVB abwerben solle. Dabei soll es sich um Tottenham Hotspur, Manchester United und dem FC Chelsea gehandelt haben. Alle drei Klubs entschieden sich schließlich für andere Trainer, auch weil Kovac beim BVB fest im Sattel sitzt und glücklich in Dortmund ist. Ändert sich die Situation jetzt?

Klar ist: Kovacs Vertrag beim BVB wurde erst im Sommer um ein Jahr bis 2027 verlängert und es gibt keinerlei Anzeichen, dass der Klub seinen Trainer loswerden wollen würde nach dem Aus in der Champions League. Auch Kovac soll sich laut Bild weiter "voll mit der Aufgabe beim BVB" identifizieren. Allerdings solle sich der Coach einen Wechsel nach England perspektivisch grundsätzlich vorstellen können - und wer weiß, was passiert, sollten sich Trainer und Klub in den kommenden Wochen nicht richtig grün werden bei der Frage, wie man den Kader so verbessern kann, dass man demnächst auch wieder die K.o.-Runde der Königsklasse erreichen kann.