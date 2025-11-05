"Hatte ich nie so gesehen": Lothar Matthäus will sich bei einem Leistungsträger des FC Bayern München beinahe entschuldigen

Kein Wunder also, dass der FC Bayern mit dem noch bis 2027 gebundenen Laimer gerne vorzeitig verlängern möchte. Laut des Berichts fanden bereits erste Gespräche statt, ein schriftliches Angebot habe man Laimer allerdings noch nicht unterbreitet.

Offenbar könnte es mit einer Einigung zügig gehen. Laimer, dessen Grundgehalt die Zeitschrift auf neun Millionen Euro schätzt, fühle sich in München wohl. Wochenlanges Pokern wie beispielsweise im Falle von Innenverteidiger Dayot Upamecano wird bei Laimer nicht erwartet. Möglicherweise wird sogar noch in diesem Jahr Vollzug gemeldet, heißt es.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte sich bereits im September bei Sky positiv hinsichtlich einer Vertragsverlängerung mit seinem Landsmann geäußert: "Ich glaube, der Konny ist ein super Junge, der aus der Nähe hier kommt, der sich extrem wohlfühlt in München. Wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Es wäre schön, wenn der Konny sehr, sehr lange beim FC Bayern München spielen würde."

Laimer, der von Trainer Vincent Kompany vielseitig beim FCB eingesetzt wurde, hat sich mit seiner Flexibilität, Verlässlichkeit und Konstanz zum womöglich wertvollsten Kaderspieler des Rekordmeisters entwickelt. Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Bayern. Seit er in München spielt, kam er für den FCB in 105 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm fünf eigene Treffer und 14 Torvorlagen gelangen.