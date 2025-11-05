Im derzeit so stark aufspielenden Mannschaftsgefüge des FC Bayern München hat sich Konrad Laimer zu einem wichtigen Baustein entwickelt, das in fast jedem der bisher 16 siegreichen Pflichtspiele zum Einsatz kam. Diese Entwicklung des Österreichers hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht erwartet, wie dieser nun verriet.
"Hatte ich nie so gesehen": Lothar Matthäus will sich bei einem Leistungsträger des FC Bayern München beinahe entschuldigen
"Ich muss mich bei Konrad Laimer fast entschuldigen", sagte Matthäus der Sport Bild und führte aus: "Ich wusste um seine Dynamik, aber diese Spielintelligenz auf dem Feld hatte ich nie so ausgeprägt gesehen wie in dieser Saison."
Der 28-Jährige kam in allen bisherigen 16 Pflichtspielen zum Einsatz, in 14 davon stand er in der Anfangsformation. Ein Tor sowie bereits sechs Vorlagen sind zudem für einen Außenverteidiger eine sehr vorzeigbare Bilanz.
"Laimer ist der perfekte Mannschaftsspieler. Seine Einstellung ist immer herausragend", adelte Matthäus den 53-maligen Nationalspieler. "Eine Mannschaft kann nicht nur aus Torjägern wie Harry Kane, Künstlern wie Michael Olise oder einem Weltklasse-Torwart wie Manuel Neuer bestehen. Ein Team braucht einen Arbeiter wie Konrad Laimer. Ihn zeichnet eine hohe Dynamik, eine hohe Aggressivität aus: Jeder Zweikampf wird mit 100 Prozent geführt."
- Getty Images Sport
Bleibt Konrad Laimer beim FC Bayern?
Kein Wunder also, dass der FC Bayern mit dem noch bis 2027 gebundenen Laimer gerne vorzeitig verlängern möchte. Laut des Berichts fanden bereits erste Gespräche statt, ein schriftliches Angebot habe man Laimer allerdings noch nicht unterbreitet.
Offenbar könnte es mit einer Einigung zügig gehen. Laimer, dessen Grundgehalt die Zeitschrift auf neun Millionen Euro schätzt, fühle sich in München wohl. Wochenlanges Pokern wie beispielsweise im Falle von Innenverteidiger Dayot Upamecano wird bei Laimer nicht erwartet. Möglicherweise wird sogar noch in diesem Jahr Vollzug gemeldet, heißt es.
Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte sich bereits im September bei Sky positiv hinsichtlich einer Vertragsverlängerung mit seinem Landsmann geäußert: "Ich glaube, der Konny ist ein super Junge, der aus der Nähe hier kommt, der sich extrem wohlfühlt in München. Wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Es wäre schön, wenn der Konny sehr, sehr lange beim FC Bayern München spielen würde."
Laimer, der von Trainer Vincent Kompany vielseitig beim FCB eingesetzt wurde, hat sich mit seiner Flexibilität, Verlässlichkeit und Konstanz zum womöglich wertvollsten Kaderspieler des Rekordmeisters entwickelt. Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Bayern. Seit er in München spielt, kam er für den FCB in 105 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm fünf eigene Treffer und 14 Torvorlagen gelangen.
Konrad Laimer: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Einsätze: 16
- Tore: 1
- Vorlagen: 6
- Minuten: 1238
- Gelbe Karten: 4