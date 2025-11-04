Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Noch ein Spitzenverein soll scharf auf Dayot Upamecano sein

Es ist nicht das erste Mal, dass Upamecano mit dem Serienmeister der Ligue 1 in Verbindung gebracht wird. Bereits im Mai, als die Vertragsverhandlungen des ehemaligen Leipzigers mit den FCB-Verantwortlichen ins Stocken geraten waren, hieß es im kicker, dass PSG Kontakt zum Innenverteidiger aufgenommen habe. Allerdings war damals noch die Rede von einem möglichen Wechsel im vergangenen Sommer.

Zu einem solchen kam es bekanntermaßen nicht, dafür laufen weiterhin Gespräche zwischen Bayerns Bossen um Sportvorstand Max Eberl und Upamecano und dessen Berater Moussa Dembele. Es geht auch im eine Menge Geld und unterschiedliche finanzielle Vorstellungen beider Seiten. Laut Bild-Informationen wurde dabei zuletzt folgende Kompromisslösung diskutiert: Upamecano solle seinen Vertrag um vier Jahre verlängern. In dem Zuge soll der Nationalspieler Frankreichs die von ihm gewünschte Ausstiegsklausel bekommen. Diese solle nach zwei Jahren erstmals greifen. Nach drei Jahren könne die festgeschriebene Ablösesumme dann nochmals sinken.

Eine solche Lösung hätte für beiden Seiten Charme: Die Bayern hätten zunächst in der Defensivzentrale Planungssicherheit mit ihrem Leistungsträger und die Gefahr eines ablösefreien Abgangs nach dieser Spielzeit wäre gebannt. Und Upamecano hätte die Möglichkeit, in der mittelfristigen Zukunft einen Wechsel zu vollziehen.

Denn der 27-Jährige habe es "schon im Kopf, irgendwann in der Premier League spielen zu wollen", heißt es. Zudem seien Ausstiegsklauseln in München "kein Tabuthema mehr". Mehrere FCB-Profis wie zum Beispiel Harry Kane oder Jamal Musiala haben bereits entsprechende Optionen in ihren Arbeitspapieren.