Im Poker um die Zukunft von Bayern Münchens Abwehrspieler Dayot Upamecano könnte es eine neue Variable geben: Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben nicht nur Klubs aus England und Spanien ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen, sondern auch Champions-League-Sieger PSG.
Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Noch ein Spitzenverein soll scharf auf Dayot Upamecano sein
WAS IST PASSIERT?
Upamecanos Vertrag bei den Bayern endet im Sommer 2026, was ihn zu einem attraktiven Transferziel für mehrere namhafte Vereine macht. Dazu soll eben auch Paris Saint-Germain, der FCB-Gegner vom Dienstagabend, zählen. Für den Fall, dass Upamecano sich gegen eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister entscheidet, sei PSG an einer ablösefreien Verpflichtung interessiert.
Grundsätzlich ist PSG in der Defensivzentrale ordentlich aufgestellt. Als langfristiger Nachfolger von Kapitän Marquinhos (31) wurde im Sommer für viel Geld der ukrainische Nationalspieler Ilya Zabarnyi (23) aus Bournemouth geholt. Dazu gilt der ehemaliger Frankfurter Willian Pacho (24) als unantastbar. Ein möglicher ablösefreier Transfer Upamecanos könnte allerdings eine günstige Marktgelegenheit darstellen.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Es ist nicht das erste Mal, dass Upamecano mit dem Serienmeister der Ligue 1 in Verbindung gebracht wird. Bereits im Mai, als die Vertragsverhandlungen des ehemaligen Leipzigers mit den FCB-Verantwortlichen ins Stocken geraten waren, hieß es im kicker, dass PSG Kontakt zum Innenverteidiger aufgenommen habe. Allerdings war damals noch die Rede von einem möglichen Wechsel im vergangenen Sommer.
Zu einem solchen kam es bekanntermaßen nicht, dafür laufen weiterhin Gespräche zwischen Bayerns Bossen um Sportvorstand Max Eberl und Upamecano und dessen Berater Moussa Dembele. Es geht auch im eine Menge Geld und unterschiedliche finanzielle Vorstellungen beider Seiten. Laut Bild-Informationen wurde dabei zuletzt folgende Kompromisslösung diskutiert: Upamecano solle seinen Vertrag um vier Jahre verlängern. In dem Zuge soll der Nationalspieler Frankreichs die von ihm gewünschte Ausstiegsklausel bekommen. Diese solle nach zwei Jahren erstmals greifen. Nach drei Jahren könne die festgeschriebene Ablösesumme dann nochmals sinken.
Eine solche Lösung hätte für beiden Seiten Charme: Die Bayern hätten zunächst in der Defensivzentrale Planungssicherheit mit ihrem Leistungsträger und die Gefahr eines ablösefreien Abgangs nach dieser Spielzeit wäre gebannt. Und Upamecano hätte die Möglichkeit, in der mittelfristigen Zukunft einen Wechsel zu vollziehen.
Denn der 27-Jährige habe es "schon im Kopf, irgendwann in der Premier League spielen zu wollen", heißt es. Zudem seien Ausstiegsklauseln in München "kein Tabuthema mehr". Mehrere FCB-Profis wie zum Beispiel Harry Kane oder Jamal Musiala haben bereits entsprechende Optionen in ihren Arbeitspapieren.
- Getty Images
WIE GEHT ES WEITER?
Eberl ließ jüngst keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Bayern den Abwehrspieler unbedingt halten wollen. Upamecanos Verlängerung stehe aktuell "über allem" sagte er bei Sky: "Jetzt verschlechtere ich wahrscheinlich meine Verhandlungsposition, aber er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und den wollen wir bei uns behalten."
Mit Blick auf das PSG-Interesse an Upamecano stellte Transferexperte Romano allerdings klar, dass der CL-Sieger sein Gehaltsgefüge nicht sprengen werde. "Du spielst viel, du verdienst viel, so Romano über den eher leistungsbezogenen Ansatz der Paris-Chefs.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Upamecano wechselte 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse vom Bundesligarivalen RB Leipzig an die Säbener Straße. Mit dem FCB gewann er seitdem unter anderem drei deutsche Meisterschaften. Nachdem sein Spiel lange Zeit von gelegentlichen Patzern geprägt war, präsentiert er sich unter Cheftrainer Vincent Kompany stabil und ist längst Abwehrchef. In dieser Saison absolvierte Upamecano 13 Pflichtspiele und stand dabei siebenmal über die komplette Distanz auf dem Rasen.