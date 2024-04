Hat schon mal ein Verein das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League gewonnen?

Für Bayer sind in dieser Saison noch drei Titel drin - und damit ein Triple. Wäre Leverkusen der erste Klub, der dieses Triple holt?

Für Bayer Leverkusen läuft es gerade überragend: Die Werkself tanzt noch auf den berühmten "drei Hochzeiten", das heißt, sie hat noch die Chance, drei Titel in der laufenden Saison abzuräumen.

Da wäre zum einen die Bundesliga: Als Tabellenführer mit einem Vorsprung von 13 Punkten auf den FC Bayern München hat das Team von Trainer Xabi Alonso allerbeste Karten, am Ende zum ersten Mal in der Klub-Geschichte die Meisterschale in die Höhe stemmen zu dürfen.

Im Pokal sicherte sich Bayer durch ein überzeugendes 4:0 im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf das Ticket nach Berlin - und trifft dort im Endspiel auf einen weiteren Zweitligisten, den 1. FC Kaiserslautern.

Und in der Europa League geht es für Leverkusen im Viertelfinale gegen West Ham United.

Drei Titel kann Bayer holen und damit das "Triple" aus Liga, DFB-Pokal und Europa League feiern. Hat das vor Leverkusen bereits ein Team geschafft? Hier kommt die Antwort auf diese Frage!