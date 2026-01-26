"Hat einen sehr offenen und positiven Eindruck hinterlassen": Lars Ricken lobt Riesentalent des BVB in den höchsten Tönen

"Justin bringt trotz seines jungen Alters eine bemerkenswerte Reife mit" und habe "bei seinem Besuch einen sehr offenen und positiven Eindruck hinterlassen", sagte Ricken gegenüber dem kicker. Der BVB hatte sich die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers bereits im Mai 2024 gegen eine Zahlung von vier Millionen Euro gesichert, jedoch wird der 17 Jahre alte Ecuadorianer erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres (5. Mai 2026) aus seiner Heimat nach Westfalen kommen. Lerma wechselt damit erst zur Saison 2026/27 zu Borussia Dortmund.

"Für uns und auch für ihn wird es wichtig sein, dass er im Sommer frühzeitig zu uns stößt, um eine schnelle Integration in unsere Abläufe zu ermöglichen. Dazu gehören neben der sportlichen Eingewöhnung auch die sprachliche Weiterentwicklung und die kulturelle Einbindung", meinte Ricken.