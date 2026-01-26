Der Tag, an dem Justin Lerma von Independiente del Valle zu Borussia Dortmund stößt, rückt näher. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken kann es kaum noch erwarten und lobt das Talent in den höchsten Tönen.
"Hat einen sehr offenen und positiven Eindruck hinterlassen": Lars Ricken lobt Riesentalent des BVB in den höchsten Tönen
"Justin bringt trotz seines jungen Alters eine bemerkenswerte Reife mit" und habe "bei seinem Besuch einen sehr offenen und positiven Eindruck hinterlassen", sagte Ricken gegenüber dem kicker. Der BVB hatte sich die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers bereits im Mai 2024 gegen eine Zahlung von vier Millionen Euro gesichert, jedoch wird der 17 Jahre alte Ecuadorianer erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres (5. Mai 2026) aus seiner Heimat nach Westfalen kommen. Lerma wechselt damit erst zur Saison 2026/27 zu Borussia Dortmund.
"Für uns und auch für ihn wird es wichtig sein, dass er im Sommer frühzeitig zu uns stößt, um eine schnelle Integration in unsere Abläufe zu ermöglichen. Dazu gehören neben der sportlichen Eingewöhnung auch die sprachliche Weiterentwicklung und die kulturelle Einbindung", meinte Ricken.
Sebastian Kehl: "Justin zählt zu den besten Spielern seines Jahrgangs"
Lerma absolvierte in der vergangenen Saison 14 Pflichtspiele für Independiente und bereitete dabei ein Tor vor. Zudem kommt er bereits auf vier Einsätze für die ecuadorianische U20-Nationalmannschaft.
"Wir beobachten Justin schon länger und pflegen seither einen engen Austausch mit dem Spieler und seiner Familie", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach Bekanntgabe des Transfers: "Justin zählt zu den besten südamerikanischen Spielern seines Jahrgangs, und wir freuen uns, in ihm ein herausragendes Talent für Borussia Dortmund gewinnen zu können."
Justin Lerma: Die Statistiken in der Saison 2024/25
- Spiele: 14
- Tore: 0
- Vorlagen: 1