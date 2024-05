Hat Bayer Leverkusen den DFB-Pokal schon einmal gewonnen?

Bayer Leverkusen will sich am Samstagabend zum DFB-Pokalsieger krönen. Hat die Werkself diesen Titel zuvor schon einmal geholt?

Mitte April stand es endgültig fest: Bayer Leverkusen sicherte sich bereits am 29. Bundesligaspieltag den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Mehr noch: Letztlich schaffte es Bayer sogar als erste Mannschaft in der Geschichte, eine komplette Saison lang ungeschlagen zu bleiben.

Das kleine Triple ist nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch zwar nicht mehr möglich, dafür aber das Double. Denn am Samstag tritt Leverkusen als haushoher Favorit im DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist Kaiserslautern an.

Würde Bayer auch den Pokal erstmals in seiner Historie gewinnen? Oder stemmten die Rheinländer den Pott schon einmal in die Höhe?