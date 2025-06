Hat Alisha Lehmann einen Freund? GOAL versorgt Euch mit allen Infos zum Beziehungsstatus der schweizerischen Starspielerin.

Alisha Lehmann ist längst mehr als nur eine Fußballerin. Sie ist international gefragt, steht bei Juventus Turin unter Vertrag, spielt für die Schweizer Nationalmannschaft – und ist nebenbei die meistgefolgte Fußballerin der Welt auf Instagram. Klar, dass da nicht nur über Tore und Titel gesprochen wird.

Viele Fans stellen sich eine ganz einfache Frage: Hat Alisha Lehmann eigentlich einen Freund? Und ja – die Antwort darauf kommt direkt von ihr selbst.

GOAL schaut für Euch genauer hin: Was ist dran an den Gerüchten, wie steht es um ihren aktuellen Beziehungsstatus – und was sagt das über das Leben im Rampenlicht aus?