Harry Kane und Eric Dier wurden bei ihrer Rückkehr nach Nord-London vor dem Testspiel der Bayern gegen Tottenham dem Publikum vorgestellt.

Mit Harry Kane und Eric Dier sind am Samstag zwei Spurs-Legenden wieder an ihre ehemalige Heimstätte ins Tottenham Hotspur Stadium zurückgekehrt. Die beiden Engländer bekamen vor dem Testspiel des FC Bayern München gegen Tottenham Geschenke überreicht und wurden von den Heimfans zudem jubelnd in Empfang genommen.