Hansa Rostock vs. Aston Villa heute live: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im Live Stream und live im Free TV?

Am Samstag findet die Partie Hansa Rostock vs. Aston Villa statt. Doch wo könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Rahmen der Vorbereitungen auf die neue Spielzeit steigen auch an diesem Wochenende zahlreiche Testspiele. Im Zuge dessen empfängt Hansa Rostock am Samstag in einem Jubiläumsspiel Aston Villa. Die Begegnung geht im Ostseestadion über die Bühne.

Für Hansa Rostock kommt das Testspiel gegen Aston Villa eine Woche nach einem 4:1 gegen die U23 vom 1. FC Magdeburg in Neuruppin. Vor dem Trainingslager hatte die Elf von Daniel Brinkmann drei weitere Testspiele absolviert. Hierbei hatte die Kogge den Rostocker FC mit 7:0 und Anker Wismar sowie den Greifswalder FC mit 3:2 bezwungen.

Nun trifft Hansa Rostock auf den Sechsten der abgelaufenen Saison in der Premier League. Für Aston Villa, das zudem ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen war, handelt es sich um das zweite Testspiel in dieser Vorbereitung. Am Mittwoch verzeichnete die Elf von Unai Emery ein 0:1 gegen den League-Two-Klub Walsall.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels Hansa Rostock vs. Aston Villa.