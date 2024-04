Handball heute live: Wer zeigt / überträgt Rhein-Neckar Löwen vs. Sporting im LIVE STREAM und TV?

Heute findet das Spiel Rhein-Neckar Löwen vs. Sporting statt. Wo könnt Ihr Handball heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In der EHF European League stehen die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Hierbei geht am Dienstag die Partie Rhein-Neckar Löwen vs. Sporting über die Bühne. Das Aufeinandertreffen steigt im Heidelberger SNP Dome.

Die Rhein-Neckar Löwen hatten die Gruppe A und die Gruppe I der Hauptrunde hinter HBC Nantes als Zweiter abgeschlossen. Anschließend bezwang das Team von Sebastian Hinze in den Play-offs RK Nexe. Hierbei setzten sich die Löwen auswärts mit 24:19 und zuhause mit 31:29 durch.

Sporting beendete die Gruppe IV mit zehn Zählern und zwei Punkten mehr als die Füchse Berlin als Erster. Damit löste die Mannschaft von Ricardo Costa das direkte Ticket für das Viertelfinale. Zuvor hatten die Portugiesen in der Gruppe H hinter CSM Constanta den zweiten Platz erreicht.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Rhein-Neckar Löwen vs. Sporting in der EHF European League.