Hammer um Rückkehr von Thomas Tuchel? "Er würde für diesen Klub in den Krieg ziehen"

Michael Carrick, der unlängst interimsweise vom gechassten Coach Ruben Amorim übernommen hatte, gilt nur als Lösung bis zum Saisonende. Einen langfristigen Verbleib kann sich Carragher nicht vorstellen.

"Wenn ein neuer Trainer für Liverpool ernannt wird, frage ich mich immer: Glaube ich, dass dieser Mann uns zum Meistertitel führen kann? Das bedeutet nicht, dass er es auch schaffen wird, aber ich muss daran glauben, dass er es kann. Ich glaube nicht, dass Manchester United mit Michael Carrick als Trainer Meister werden kann oder dass Chelsea mit Liam Rosenior als Trainer Meister werden kann", sagte der langjährige LFC-Profi und ergänzte: "Denken Sie an die Trainer, die die Premier League gewonnen haben. 99 Prozent von ihnen sind etwas Besonderes, und ich glaube, Michael Carrick fehlt das."

Außerdem sprach sich Carragher gegen namhafte Trainer wie Carlo Ancelotti, Oliver Glasner, Zinedine Zidane, Gareth Southgate, Enzo Maresca, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps oder Xavi aus, die auf besagter Liste standen. Dahingehend nannte er die unterschiedlichsten Gründe.

Tuchel gewann in England mit dem FC Chelsea zwar noch nicht die Meisterschaft, dafür aber die Champions League (2020/21). Mit dem FC Bayern München und zweimal mit PSG sprangen auch Ligatitel heraus. Dazu gesellt sich unter anderem der DFB-Pokal-Sieg mit dem BVB.