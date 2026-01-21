Thomas Tuchel ist für eine spektakuläre Rückkehr in die Premier League ins Gespräch gebracht worden. Die englische Fußball-Legende Jamie Carragher ist in der Sendung "Monday Night Football" von Sky Sports eine Liste aus insgesamt 25 Trainern durchgegangen, von der seiner Meinung nach nur vier das Potenzial für eine erfolgreiche Zeit bei Manchester United hätten. Zum verbliebenen Quartett gehörten neben Tuchel auch Julian Nagelsmann, Luis Enrique und Eddie Howe.
Hammer um Rückkehr von Thomas Tuchel? "Er würde für diesen Klub in den Krieg ziehen"
"Am Ende wird die Chance groß sein, dass es Thomas Tuchel wird"
Der Nationaltrainer Englands habe die Three Lions auf den Kopf gestellt und "noch immer eine ganz besondere Energie in sich", sagte der 47-Jährige und betonte: "Er würde für diesen Klub in den Krieg ziehen." Angeblich kann sich Tuchel vorstellen, nach der WM 2026 in den Vereinsfußball zurückzukehren. Auch der Mirror berichtete zuletzt von einem Interesse der Red Devils an dem Deutschen. Dagegen spricht allerdings, dass die darauffolgende EM im Jahr 2028 in Großbritannien stattfindet.
Dennoch hält Carragher eine Tuchel-Verpflichtung für United nicht ausgeschlossen, dass es gelingt, den früheren Coach des FC Bayern München und BVB zu überzeugen. "Ich denke, bei Manchester United werden alle wollen, dass Luis Enrique kommt – aber am Ende wird die Chance groß sein, dass es Thomas Tuchel wird."
- Getty Images Sport
Thomas Tuchel: Zukunft nach der WM 2026 offen
Tuchels Vertrag würde nach aktuellem Stand nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auslaufen, wie er kurz nach seinem Amtsantritt mit einem Augenzwinkern kommentierte. "Ich habe gute Erfahrungen mit 18 Monaten, leider", sagte er und bezog sich damit wohl auf unfreiwillig zu Ende gegangene Station beim FC Chelsea von genau jenem Zeitraum. "In diesem Fall war es mir wichtig, einen klaren Rahmen zu haben, weil es für mich auch ein bisschen ein Sprung ins Ungewisse ist. Ich war daran gewöhnt, täglich als Vereinstrainer zu arbeiten. Das wird ganz anders jetzt", betonte Tuchel und kündigte an, dass anschließend Gespräche geführt würden.
Enrique hat derweil noch Vertrag bis 2027 bei PSG. Zuletzt hatten sich aber Spekulationen über einen baldigen Abschied gehäuft. Nagelsmann verlängerte sein Arbeitspapier indes Anfang 2025 beim DFB. Der Bundestrainer will die deutsche Nationalmannschaft auch zur EM 2028 führen. Eddie Howe kümmert sich indes seit 2021 um die Geschicke bei Newcastle United.
Langfristiger Verbleib bei ManUnited? "Ich glaube, Michael Carrick fehlt das"
Michael Carrick, der unlängst interimsweise vom gechassten Coach Ruben Amorim übernommen hatte, gilt nur als Lösung bis zum Saisonende. Einen langfristigen Verbleib kann sich Carragher nicht vorstellen.
"Wenn ein neuer Trainer für Liverpool ernannt wird, frage ich mich immer: Glaube ich, dass dieser Mann uns zum Meistertitel führen kann? Das bedeutet nicht, dass er es auch schaffen wird, aber ich muss daran glauben, dass er es kann. Ich glaube nicht, dass Manchester United mit Michael Carrick als Trainer Meister werden kann oder dass Chelsea mit Liam Rosenior als Trainer Meister werden kann", sagte der langjährige LFC-Profi und ergänzte: "Denken Sie an die Trainer, die die Premier League gewonnen haben. 99 Prozent von ihnen sind etwas Besonderes, und ich glaube, Michael Carrick fehlt das."
Außerdem sprach sich Carragher gegen namhafte Trainer wie Carlo Ancelotti, Oliver Glasner, Zinedine Zidane, Gareth Southgate, Enzo Maresca, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps oder Xavi aus, die auf besagter Liste standen. Dahingehend nannte er die unterschiedlichsten Gründe.
Tuchel gewann in England mit dem FC Chelsea zwar noch nicht die Meisterschaft, dafür aber die Champions League (2020/21). Mit dem FC Bayern München und zweimal mit PSG sprangen auch Ligatitel heraus. Dazu gesellt sich unter anderem der DFB-Pokal-Sieg mit dem BVB.
Statistiken von Thomas Tuchel bei seinen Trainerstationen
Verein/Nation Spiele Siege Remis Niederlagen Punkteschnitt England 10 9 0 1 2,70 FC Bayern München 61 37 8 16 1,95 FC Chelsea 100 63 19 18 2,08 PSG 127 96 11 20 2,35 BVB 107 69 20 18 2,12 Mainz 05 183 72 45 66 1,43