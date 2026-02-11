Goal.com
Live
Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Johann Spiegler

Rausschmiss nach acht Ligaspielen ohne Sieg! Tottenham Hotspur entlassen Trainer Thomas Frank

Die Abwärtsspirale bei den Tottenham Hotspur darf demnächst ein neuer Coach versuchen zu stoppen - für Thomas Frank ist die Zeit in Nordlondon vorbei.

Tottenham Hotspur hat sich mit sofortiger Wirkung von Thomas Frank getrennt. Dies hat der englische Erstligist am Mittwochmittag offiziell bestätigt.

  • Nach der enttäuschenden Niederlage am vergangenen Dienstag gegen Newcastle United (1:2) kam es vereinzelt sogar zu Fan-Protesten - nun haben die Vereins-Verantwortlichen reagiert.

    Während die Spurs unter Frank in der Champions-League-Gruppenphase einen starken vierten Platz erreichten, lief es in der Premier League zuletzt überhaupt nicht. Von den letzten acht Ligaspielen wurde nicht eines gewonnen - in den vergangenen 17 Partien gab es magere zwei Siege. Erst im Juni 2025 verpflichtete Tottenham Frank und stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus - es sollte eine Aufbruchstimmung nach der Entlassung von Ange Postecoglou entstehen. 

    • Werbung
  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Hotspurs müssen sich zunächst der Realität des Abstiegskampfes stellen

    "Zu 1000 Prozent sicher", erklärte  der ehemalige Erfolgstrainer des FC Brentford jüngst auf die Frage, ob die Wende noch gelingen könnte. "Ich bin mir auch zu 1000 Prozent sicher, dass ich nie damit gerechnet hätte, dass wir uns mit elf oder zwölf Verletzten in einer solchen Situation befinden würden, aber ich weiß, dass man, wenn man etwas aufbauen und Schwierigkeiten überwinden muss, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit an den Tag legen muss."

    Die Verantwortlichen sahen sich aber offensichtlich dazu gezwungen, nun nach nur einem knappen halben Jahr die Notbremse zu ziehen. Zwischenzeitlich gingen dem Dänen aufgrund einer irren Verletzungsmisere beinahe die Spieler aus, dann sah Kapitän Cristian Romero, um den es Abwanderungsgerüchte gibt, gegen Manchester United auch noch die Rote Karte und es wollten sich einfach keine Erfolgserlebnisse im Ligabetrieb einstellen. Mit durchschnittlich 1,12 Punkten pro Partie in der englischen Top-Liga steht Frank mit dem schlechtesten Punkteschnitt aller Spurs-Trainer da, die mindestens fünf Spiele im Amt waren.

    Tottenham möchte nun so schnell wie möglich eine Interimslösung präsentieren, denn die Realität sieht wie folgt aus: Mit 29 Punkten belegen die Spurs Rang 16 und haben nur fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Als nächstes kommt es auch noch zum Duell mit Erzrivale und Tabellenführer FC Arsenal.

  • Tottenham Hotspur: Die nächsten Ligaspiele

    GegnerDatum (Uhrzeit)
    FC ArsenalSonntag, 22. Februar (17.30 Uhr)
    FulhamSonntag, 1. März (15 Uhr)
    Crystal PalaceDonnerstag, 5. März (21 Uhr)
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
0