Rausschmiss nach acht Ligaspielen ohne Sieg! Tottenham Hotspur entlassen Trainer Thomas Frank

"Zu 1000 Prozent sicher", erklärte der ehemalige Erfolgstrainer des FC Brentford jüngst auf die Frage, ob die Wende noch gelingen könnte. "Ich bin mir auch zu 1000 Prozent sicher, dass ich nie damit gerechnet hätte, dass wir uns mit elf oder zwölf Verletzten in einer solchen Situation befinden würden, aber ich weiß, dass man, wenn man etwas aufbauen und Schwierigkeiten überwinden muss, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit an den Tag legen muss."

Die Verantwortlichen sahen sich aber offensichtlich dazu gezwungen, nun nach nur einem knappen halben Jahr die Notbremse zu ziehen. Zwischenzeitlich gingen dem Dänen aufgrund einer irren Verletzungsmisere beinahe die Spieler aus, dann sah Kapitän Cristian Romero, um den es Abwanderungsgerüchte gibt, gegen Manchester United auch noch die Rote Karte und es wollten sich einfach keine Erfolgserlebnisse im Ligabetrieb einstellen. Mit durchschnittlich 1,12 Punkten pro Partie in der englischen Top-Liga steht Frank mit dem schlechtesten Punkteschnitt aller Spurs-Trainer da, die mindestens fünf Spiele im Amt waren.

Tottenham möchte nun so schnell wie möglich eine Interimslösung präsentieren, denn die Realität sieht wie folgt aus: Mit 29 Punkten belegen die Spurs Rang 16 und haben nur fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Als nächstes kommt es auch noch zum Duell mit Erzrivale und Tabellenführer FC Arsenal.