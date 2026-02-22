Hätte der BVB in Leipzig einen Elfmeter bekommen müssen? Julian Ryerson wollte den Schiedsrichter nach dem Spiel wohl zur Rede stellen

Ryerson war derweil mit seiner Wut alles andere als alleine: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte bei Sky von einer klaren Fehlentscheidung gesprochen und auch Trainer Niko Kovac machte seinem Ärger Luft. "Für mich war das ein klarer Elfmeter", betonte er auf der Pressekonferenz, bei Sky ging er zur Erklärung seiner Ansicht auch auf seine Vergangenheit im Judo ein. "Wenn ich das sagen darf: Bis zum 13., 14. Lebensjahr war ich auch Judoka. Das ist eine Sichel, ein Feger (Tritte im Judo, d. Red.), ganz ehrlich", sagte der BVB-Coach. Dem Feldschiedsrichter Brand machte Kovac zwar explizit keinen Vorwurf, dafür richtete sich sein Ärger umso mehr gegen Video-Assistent Christian Dingert: "Wahrscheinlich hat ihm im Studio (VAR-Keller, d. Red.) jemand zugerufen, dass alles sauber ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum wir uns da nicht melden. Er (Brand, d. Red.) kann das nicht sehen, aber der im Studio hat dieselben Bilder wie wir."

Sogar Leipzigs Christoph Baumgartner sagte indes erfrischend ehrlich, dass man sich bei einem Elfmeterpfiff nicht hätte beschweren dürfen. Der Österreicher hatte RB mit zwei Toren in Führung gebracht, ein Eigentor von Romulo brachte Dortmund kurz nach dem Seitenwechsel wieder heran. Silvas Ausgleichstor in der Nachspielzeit wurde dann zwar frenetisch gefeiert, der verweigerte Elfmeter war aber umso ärgerlicher, da bei einem Pfiff so möglicherweise sogar noch ein Sieg drin gewesen wäre.

Durch die Punktverluste ist Dortmunds Rückstand auf Tabellenführer Bayern München nun auf acht Zähler angewachsen. Im direkten Duell mit dem FCB nächsten Samstag ist daher ein Sieg absolute Pflicht, denn ansonsten dürfte das Titelrennen schon so gut wie entschieden sein.