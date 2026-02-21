BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Vorne hagelt es Fünfer - Carney Chukwuemeka enttäuscht erneut

Julian Brandt (ab 64.): Beier ging für ihn raus. Brachte mehr Struktur ins Offensivspiel und verteilte einige Bälle gut. Allen voran beim Ausgleich, als er Vorlagengeber Adeyemi stark bediente. In der achten Minute der Nachspielzeit hatte Brandt frei vor Vandervoordt den Siegtreffer auf dem Fuß, schoss aber zu zentral. Note: 2,5.

Yan Couto (ab 64.): Wurde für Reggiani eingewechselt. Couto machte seine Sache solide. Ein Auftritt ohne Glanzpunkte. Note: 3,5.

Carney Chukwuemeka (ab 64.): Kam für Nmecha, blieb aber ohne jeden Einfluss auf die Dortmunder Angriffsbemühungen. Es ist enttäuschend, was er zuletzt als Joker anbot. Note: 4,5.

Fabio Silva (ab 71.): Guirassy machte für ihn Platz. Von den eingewechselten Offensiven machte der Portugiese am meisten Betrieb. Bot sich an, hielt die Bälle gut und zeigte eine hohe Aktivität. Der Lohn: Sein erstes Bundesligator in der Nachspielzeit. Keine Bewertung.

Karim Adeyemi (ab 76.): Für Sabitzer ins Spiel gekommen hatte er zwei Minuten später die Chance auf das 2:2, doch Orban grätschte erfolgreich dazwischen. In der 89. beharkte er sich mit Lukeba im Strafraum, der BVB forderte vehement Elfmeter. In der Nachspielzeit bediente Adeyemi Silva mustergültig zum 2:2. Keine Bewertung.