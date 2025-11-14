Kylian Mbappe hat Stellung bezogen zur kleine Krise seines Klubs Real Madrid. In den spanischen Medien waren in den vergangenen Tagen Berichte aufgetaucht, demzufolge die Real-Stars mit dem neuen Trainer Xabi Alonso und seinen Methoden nicht völlig einverstanden sind.
"Haben sehr schlecht gespielt": Kylian Mbappe gibt Mini-Krise bei Real Madrid zu
Wachsende Unruhe wegen Trainer Xabi Alonso?
Mit dem Wechsel von Carlo Ancelotti zu Xabi Alonso auf dem Trainerstuhl verband Real Madrid angeblich die Hoffnung, dass Alonsos Disziplin und taktische Klarheit nach Jahren der langen Leine für die Spieler unter Carlo Ancelotti für neuen Schwung sorgen würden. Allerdings haben Alonsos anspruchsvolle und strikte Vorgaben, die zusätzliche Videoarbeit, strengere Zeitpläne und die höhere körperliche Belastung Berichten zufolge die Spieler mehr verunsichert als vorangebracht.
Obwohl Real in der Liga an der Spitze steht und auch in der Champions League auf Kurs ist, gab es seit dem Sommer bereits Rückschläge, wie das 2:5 gegen Atletico Madrid und das 0:1 in der Königsklasse in Liverpool. Das 0:0 gegen Rayo Vallecano am vergangenen Wochenende zählt ebenfalls dazu, als mehr als zwanzig Torschüsse nichts einbrachten.
Mbappe: "Was soll ich sagen?"
Nach dem 4:0-Sieg Frankreichs gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation wurde Mbappe nach der aktuellen Stimmung bei Real gefragt: "Was soll ich sagen? Ich habe dazu nichts zu sagen. Wenn man bei Real Madrid keine Spiele gewinnt, wird viel geredet - und wir haben die letzten beiden Spiele nicht gewonnen. Wir haben sehr schlecht gespielt, aber nach der Länderspielpause werden wir zurückkommen."
Mbappe ergänzte: "Letztendlich sind wir Erster in der Liga und unter den ersten Acht in der Champions League. Es läuft nicht perfekt, aber wir alle wissen, dass die Leute reden und reden, wenn es auf dem Platz nicht läuft."
Mbappe reiste nach Frankreichs Sieg gegen die Ukraine vorzeitig nach Madrid zurück. Er leide "weiterhin an einer Entzündung im rechten Knöchel, die untersucht werden muss", teile der französische Verband mit. Noch am Freitag soll er in der spanischen Hauptstadt untersucht werden.
Vinicius-Problem schwelt im Hintergrund
Trotz der aufgekommenen Turbulenzen hält die Real-Vereinsführung weiterhin an Alonso und seinem langfristigen Plan fest. Der neue Coach genießt das Vertrauen des Vorstands und hat darüber hinaus einen Vertrag bis 2028. Berichten zufolge will der Klub jedoch Anpassungen anstoßen, insbesondere in Bezug auf das Training und die Taktik, um die Belastung der Spieler zu verringern und das Vertrauen des Kaders in die Arbeit des Trainers wiederherzustellen.
Die kommenden Monate werden höchstwahrscheinlich von den Spekulationen über die Zukunft von Vinicius Junior bestimmt. Dessen Beziehung zu Alonso ist angespannt, die wütenden Reaktionen auf seine Auswechslungen haben für Aufsehen gesorgt und seine Vertragsverhandlungen sind ins Stocken geraten. Die Blancos sind nicht bereit, seinen finanziellen Forderungen nachzukommen - und haben dem Brasilianer für den kommenden Sommer angeblich ein Preisschild von 150 Millionen Euro verpasst, falls es zu keiner Einigung kommt.
Die Saison von Kylian Mbappe bei Real Madrid:
- Spiele: 19
- Einsatzminuten: 1535
- Tore: 19
- Assists: 2