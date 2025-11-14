"Haben sehr schlecht gespielt": Kylian Mbappe gibt Mini-Krise bei Real Madrid zu

Nach dem 4:0-Sieg Frankreichs gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation wurde Mbappe nach der aktuellen Stimmung bei Real gefragt: "Was soll ich sagen? Ich habe dazu nichts zu sagen. Wenn man bei Real Madrid keine Spiele gewinnt, wird viel geredet - und wir haben die letzten beiden Spiele nicht gewonnen. Wir haben sehr schlecht gespielt, aber nach der Länderspielpause werden wir zurückkommen."

Mbappe ergänzte: "Letztendlich sind wir Erster in der Liga und unter den ersten Acht in der Champions League. Es läuft nicht perfekt, aber wir alle wissen, dass die Leute reden und reden, wenn es auf dem Platz nicht läuft."

Mbappe reiste nach Frankreichs Sieg gegen die Ukraine vorzeitig nach Madrid zurück. Er leide "weiterhin an einer Entzündung im rechten Knöchel, die untersucht werden muss", teile der französische Verband mit. Noch am Freitag soll er in der spanischen Hauptstadt untersucht werden.