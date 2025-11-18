"Haben es mit der Party übertrieben": Norwegen-Trainer entschuldigt sich bei Italien nach WM-Qualifikation

Norwegen war schon vor dem Rückspiel so gut wie qualifiziert - denn nur eine Niederlage mit neun Toren hätte dem Solbakken-Team noch das direkte Ticket entrissen. Italien ging zwar in der elften Minute durch Pio Esposito in Führung, doch danach drehten die Gäste das Duell: In der zweiten Halbzeit trafen der Leipziger Antonio Nusa, Erling Haaland gleich doppelt und Jörgen Strand Larsen zum 4:1, das die Norweger ausgiebig auf dem Rasen und hinterher in der Kabine feierten.

Solbakken sagte zum historischen Erfolg: "Die Mannschaft hatte viel Druck, aber sie hat diese Last abgeschüttelt. Jetzt beginnt eine neue Ära für uns."