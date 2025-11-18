Stale Solbakken, Norwegens Nationaltrainer, hat sich für die ausgiebige Party seines Teams nach der geglückten WM-Qualifikation beim Gegner aus Italien entschuldigt. Die Norweger hatten sich am Sonntag mit einem 4:1-Auswärtserfolg ihr Ticket für das Turnier in der USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer gesichert, während Italien über die Play-offs noch nachziehen kann.
"Haben es mit der Party übertrieben": Norwegen-Trainer entschuldigt sich bei Italien nach WM-Qualifikation
Norwegen-Trainer Solbakken: "Eine neue Ära"
Norwegen war schon vor dem Rückspiel so gut wie qualifiziert - denn nur eine Niederlage mit neun Toren hätte dem Solbakken-Team noch das direkte Ticket entrissen. Italien ging zwar in der elften Minute durch Pio Esposito in Führung, doch danach drehten die Gäste das Duell: In der zweiten Halbzeit trafen der Leipziger Antonio Nusa, Erling Haaland gleich doppelt und Jörgen Strand Larsen zum 4:1, das die Norweger ausgiebig auf dem Rasen und hinterher in der Kabine feierten.
Solbakken sagte zum historischen Erfolg: "Die Mannschaft hatte viel Druck, aber sie hat diese Last abgeschüttelt. Jetzt beginnt eine neue Ära für uns."
Solbakken: "Die Italiener haben das verstanden"
Solbakken berichtete den Journalisten nun von den Feierlichkeiten in Mailand, bei denen die Norweger in der Kabine gesungen und getanzt hatten. "Vielleicht haben wir es mit der Party etwas übertrieben. Ich habe mich dafür entschuldigt. Die Italiener haben das verstanden."
Außerdem ging der Coach auch auf den Applaus der italienischen Fans für den Doppel-Torschützen Erling Haaland ein. "Sowas ist den ganz Großen vorbehalten. Hier im San Siro haben sie schon Ibrahimovic, Sheva (Andriy Shevchenko), Zanetti, Gullit und Klinsmann erlebt", sagte er.
Italien muss auf die Play-offs hoffen
Diese Teams stehen in den WM-Play-offs
- Albanien
- Ukraine
- Tschechien
- Italien
- Irland
- Slowakei
- Polen
- Türkei
- Wales
- Nordmazedonien
- Bosnien-Herzegowina
- Kosovo
- Schottland
- Schweden
- Rumänien
- Nordirland