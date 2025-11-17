Acht Spiele, acht Siege: Norwegen hat sich mit einem perfekten Lauf für die Teilnahme an der WM 2026 in Nordamerika qualifiziert. Den stärksten Rivalen Italien düpierte die Auswahl um Torjäger Erling Haaland zweimal. 3:0 in Oslo und nun am Sonntag 4:1 in Mailand - obwohl sich die Italiener offenbar mit kuriosen Mitteln wehrten.
Ein Gegenspieler hat ihn "am Hintern gepackt": Erling Haaland enthüllt kuriose Masche
Angesprochen auf ein Wortgefecht mit Innenverteidiger Gianluca Mancini von der AS Roma während des Spiels verriet Haaland anschließend im TV-Interview: "Beim Stand von 1:1 fing er an, mich am Hintern zu packen, und ich dachte: 'Was machst du da?' Ich habe mich ein bisschen aufgeregt und zu ihm gesagt: 'Vielen Dank für die Motivation.' Dann habe ich zwei Tore geschossen. Wir haben 4:1 gewonnen, das ist toll. Vielen Dank an ihn!"
Pio Esposito brachte Italien früh mit 1:0 in Führung, Antonio Nusa glich Mitte der zweiten Halbzeit für Norwegen aus. Nach dem Disput mit Mancini erzielte Haaland innerhalb von einer Minute einen Doppelpack und stellte so auf 3:1, insgesamt erzielte der Stürmer von Manchester City 16 Treffer in der Qualifikation. Den Endstand zum 4:1 besorgte Jörgen Strand Larsen.
Erling Haaland: "Der Beginn von etwas Großem"
Norwegen hat sich zum insgesamt vierten Mal und zum ersten Mal seit 1998 für eine WM qualifiziert. "Das ist schon ein bisschen verrückt, wenn man bedenkt, wie klein unser Land ist“, betont Haaland. Norwegen hat nur rund 5,5 Millionen Einwohner, Italien im Vergleich dazu 59 Millionen.
Auf der offiziellen Internetseite des Weltverbandes FIFA war schon von "Norwegens Jahrtausendtruppe" die Rede. "Ich habe das Gefühl, dass dies der Beginn von etwas Großem ist. Jetzt ist es einfach wichtig, den Moment zu genießen", sagte Haaland. Und wie wird genossen? "Wir werden wohl ein bisschen von allem konsumieren, das machen wir nicht oft. Ich finde, das haben wir uns verdient."
WM-Qualifikation: Norwegens Gruppe I
Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 8 8 0 0 37:5 32 24 2 Italien 8 6 0 2 21:12 9 18 3 Israel 8 4 0 4 19:20 -1 12 4 Estland 8 1 1 6 8:21 -13 4 5 Moldau 8 0 1 7 5:32 -27 1