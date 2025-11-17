Ein Gegenspieler hat ihn "am Hintern gepackt": Erling Haaland enthüllt kuriose Masche

Angesprochen auf ein Wortgefecht mit Innenverteidiger Gianluca Mancini von der AS Roma während des Spiels verriet Haaland anschließend im TV-Interview: "Beim Stand von 1:1 fing er an, mich am Hintern zu packen, und ich dachte: 'Was machst du da?' Ich habe mich ein bisschen aufgeregt und zu ihm gesagt: 'Vielen Dank für die Motivation.' Dann habe ich zwei Tore geschossen. Wir haben 4:1 gewonnen, das ist toll. Vielen Dank an ihn!"

Pio Esposito brachte Italien früh mit 1:0 in Führung, Antonio Nusa glich Mitte der zweiten Halbzeit für Norwegen aus. Nach dem Disput mit Mancini erzielte Haaland innerhalb von einer Minute einen Doppelpack und stellte so auf 3:1, insgesamt erzielte der Stürmer von Manchester City 16 Treffer in der Qualifikation. Den Endstand zum 4:1 besorgte Jörgen Strand Larsen.