"Haben es dann offiziell kommentiert und dann noch so unseriös reingeschrieben": Streit zwischen Max Kruse und Eintracht Frankfurt um Albert Riera spitzt sich zu

Daraufhin meldeten sich sowohl Riera selbst, aber auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zu Wort. Riera reagierte vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München mit spöttischem Unterton: "Wer? Sind das Fußballer? Ich bin nicht hier, um jemanden zu kritisieren. Aber man muss eines wissen: Wenn man spricht, besonders als Person des öffentlichen Lebens, gibt es immer ein Für und Wider. Man hat Hasser, man hat Leute, die einen mögen."

Krösche äußerte sich zunächst diplomatisch bei DAZN: "Grundsätzlich besteht in Deutschland Meinungsfreiheit und jeder kann sagen, was er möchte und was er denkt. Und jeder kann auch eine Meinung über Personen, Spielstile oder Spieler haben."

Dann ließ der 45-Jährige jedoch seinem Ärger freien Lauf: "Ich finde, das ist einfach viel zu viel und echt befremdlich. Speziell als ehemalige Spieler, die das Geschäft kennen. Wenn die dann sagen, sie würden es witzig finden, wenn jemand scheitert - da sind wir mittlerweile auf einem Niveau angekommen, wo man sich fragen muss: Wo soll das denn noch hinführen?"

Mittlerweile hat Harnik einen Teil seiner ursprünglichen Kritik relativiert: "Ich habe das jetzt ein paar Tage sacken lassen und auch reflektiert. Mir ist klar geworden, dass das echt vielleicht einen Tick drüber war. Die Wortwahl war sehr, sehr scharf", sagte der 38-Jährige. "In der Sache selbst bleibe ich bei meiner Meinung und Kritik, was das Auftreten von Riera betrifft. Aber die Formulierung war nicht gut. Es war reißerisch und frei Schnauze, aber es entspricht nicht meiner Art und nicht meinem Stil. Deswegen habe ich mich im Nachhinein damit nicht wohlgefühlt. Mir geht es um eine Klarstellung, dass ich nicht den richtigen Ton und nicht die richtige Formulierung gefunden habe."

Riera übernahm Anfang Februar in Frankfurt das Amt des Cheftrainers von Dino Toppmöller. In München erlitt er seine erste Niederlage als Eintracht-Coach, nachdem er zuvor mit einem 1:1 bei Union Berlin und einem 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen gelungenen Start hingelegt hatte.