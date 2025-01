Bei Juventus ist er ein Star, doch in seiner Freizeit interessiert ihn Fußball überhaupt nicht. Das gesteht er nun öffentlich.

Weston McKennie von Juventus Turin hat zugegeben, dass er sich in seiner Freizeit überhaupt nicht mit Fußball beschäftigt. In einem Interview mit The Athletic sagte der US-Nationalspieler, dass er durch das Training und die Spiele bereits ausreichend mit Fußball versorgt sei, sodass er sich lieber um andere Dinge kümmere.