"Haaland, wie geht es Deinem Papa?" - Manchester Citys Superstar wird in Old Trafford bei der Auswechslung provoziert

Als der norwegische Nationalspieler in der Schlussphase auf dem Weg in die Gästekabine von Old Trafford war, sangen Anhänger der Red Devils: "Haaland, how's your dad?" ("Haaland, wie geht es Deinem Papa?")

Hintergrund ist das besondere Verhältnis von Haalands Vater Alf-Inge zu United-Legende Roy Keane. Beide spielten in den 1990er und 2000er Jahren gegeneinander in der Premier League. 1997, Haaland war damals noch für Leeds United aktiv, riss sich Keane beim Versuch eines Tacklings das Kreuzband. Haaland beugte sich damals über den Nordiren und warf diesem vor, eine Verletzung vorzutäuschen.

Vier Jahre später, Haaland stand mittlerweile bei City unter Vertrag, gab es im Manchester-Derby die schmerzhafte Retourkutsche: Keane trat Haaland übel um und beendete damit dessen Karriere, Er flog vom Platz, wurde für drei Spiele gesperrt und musste zudem eine Geldstrafe zahlen. Später schrieb er über den Vorfall in seiner Autobiographie: "Ich habe lang genug gewartet. Ich habe ihn verflucht hart getroffen. Der Ball war da (glaube ich). Nimm das, du Schwein. Und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen." Das brachte dem Rauhbein nachträglich weitere fünf Spiele Sperre und eine noch deutlich höhere Geldstrafe ein.