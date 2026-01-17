Anhänger von Manchester United haben Starstürmer Erling Haaland vom Lokalrivalen ManCity bei dessen Auswechslung im Derby am Samstagnachmittag mit Sprechchören provoziert.
"Haaland, wie geht es Deinem Papa?" - Manchester Citys Superstar wird in Old Trafford bei der Auswechslung provoziert
Als der norwegische Nationalspieler in der Schlussphase auf dem Weg in die Gästekabine von Old Trafford war, sangen Anhänger der Red Devils: "Haaland, how's your dad?" ("Haaland, wie geht es Deinem Papa?")
Hintergrund ist das besondere Verhältnis von Haalands Vater Alf-Inge zu United-Legende Roy Keane. Beide spielten in den 1990er und 2000er Jahren gegeneinander in der Premier League. 1997, Haaland war damals noch für Leeds United aktiv, riss sich Keane beim Versuch eines Tacklings das Kreuzband. Haaland beugte sich damals über den Nordiren und warf diesem vor, eine Verletzung vorzutäuschen.
Vier Jahre später, Haaland stand mittlerweile bei City unter Vertrag, gab es im Manchester-Derby die schmerzhafte Retourkutsche: Keane trat Haaland übel um und beendete damit dessen Karriere, Er flog vom Platz, wurde für drei Spiele gesperrt und musste zudem eine Geldstrafe zahlen. Später schrieb er über den Vorfall in seiner Autobiographie: "Ich habe lang genug gewartet. Ich habe ihn verflucht hart getroffen. Der Ball war da (glaube ich). Nimm das, du Schwein. Und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen." Das brachte dem Rauhbein nachträglich weitere fünf Spiele Sperre und eine noch deutlich höhere Geldstrafe ein.
- Getty Images Sport
Pep Guardiola wechselt Erling Haaland zehn Minuten vor Schluss aus
Keanes Foulspiel gilt als eines der bekanntesten der Premier-League-Geschichte. Uniteds Fans nutzten es also am Samstag, um Haalands Filius zusätzlich zu verspotten.
Denn für Erling und seine Mitspieler lief es gegen United miserabel. Während die Gastgeber in Spiel eins unter dem neuen Trainer Michael Carrick wie entfesselt auftraten, enttäuschte Titelanwärter City auf ganzer Linie. Am Ende gewann United mit 2:0, hatte zusätzlich drei Abseitstore und zwei Aluminiumtreffer.
Haaland sah gegen Uniteds Innenverteidiger Harry Maguire und Lisandro Martinez keinen Stich und wurde von Coach Pep Guardiola bereits in der 80. Minute ausgewechselt. Angesichts des Spotts von den Rängen schaute er mürrisch, reagierte aber nicht auf die Provokationen und stapfte wortlos in die Katakomben.
Im Titelkampf der Premier League bedeutet die Auswärtsniederlage einen herben Rückstand für die Skyblues. Sie haben als Tabellenzweiter weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Allerdings können die Gunners am Abend beim Gastspiel in Nottingham weiter davonziehen.
Erling Haalands Torbilanz
- Bryne FK: 0 Tore
- Molde FK: 20 Tore
- Red Bull Salzburg: 29 Tore
- Borussia Dortmund: 86 Tore
- Manchester City: 150 Tore
- Norwegen: 55 Tore
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.