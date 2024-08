Gwinn trifft, Berger hält: Deutschland gewinnt nach Elfmeter-Drama Bronze bei Olympia

Die DFB-Keeperin bewahrt ihr Team tief in der Nachspielzeit vor dem Ausgleich - und deshalb gibt es nun eine Medaille.

Horst Hrubesch hat seine letzte große Mission erfüllt und geht dank der eiskalten Elfmeterkönigin Giulia Gwinn mit Bronze in Trainer-Rente: Nervenstark vom Punkt hat Gwinn die deutschen Fußballerinnen beim Kampf um Platz drei bei den Olympischen Spielen zum 1:0 (0:0) gegen Weltmeister Spanien geführt. Damit holte die DFB-Auswahl das erhoffte Edelmetall auch für den scheidenden Bundestrainer.

Gwinn traf per Foulelfmeter (65.) im kleinen Finale in Lyon, in Pflichtspielen hat der Bayern-Star noch nie einen Strafstoß verschossen. In der Nachspielzeit hielt DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger einen Foulelfmeter von Alexia Putellas (90.+9).

Der Olympiasieger von 2016 gewann zum vierten Mal Bronze nach 2000, 2004 und 2008. Die Medaillen dürfen sich Hrubesch und seine Schützlinge bei der Siegerehrung nach dem Finale zwischen Brasilien und den USA am Samstag (17 Uhr) in Paris abholen.