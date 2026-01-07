Gute Nachrichten für den BVB! Transferentscheidung um Leistungsträger angeblich gefallen

"Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen", sagte Kehl bei Sky und ergänzte: "Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aaron auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen."

Wären die Verletzungen nicht dazwischengekommen, hätte Anselmino die Mindestspielzeit womöglich erreicht. Zu Saisonbeginn fehlte er wochenlang wegen einer Muskelverletzung, zuletzt verpasste er zwei Bundesliga-Partien mit Oberschenkelproblemen. Dazwischen überzeugte er mit starken Leistungen und erkämpfte sich in Kovacs Dreierkette sogar einen Stammplatz. Anselminos Leihe in Dortmund endet im Juni.