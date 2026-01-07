In London zeige man sich demnach grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung des Abwehrspielers. Dass der Argentinier die angestrebten Einsatzminuten nicht erreicht hat, führen die Blues auf die zahlreichen Verletzungen zurück - nicht auf seine Leistungen.
Gute Nachrichten für den BVB! Transferentscheidung um Leistungsträger angeblich gefallen
Holt Chelsea Anselmino vorzeitig zurück?
Erst vor Kurzem bestätigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl eine Sonderklausel, über die zuvor bereits Sky berichtet hatte. Sie erlaubt es Chelsea, Anselmino vorzeitig zurückzuholen, sollte der 20-Jährige eine bestimmte Mindestanzahl an Einsatzminuten beim BVB nicht erreichen. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, offenbar reichen seine bisherigen neun Einsätze jedoch nicht aus.
Kehl: Anselmino? "Planen mit ihm für die Rückserie"
"Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen", sagte Kehl bei Sky und ergänzte: "Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aaron auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen."
Wären die Verletzungen nicht dazwischengekommen, hätte Anselmino die Mindestspielzeit womöglich erreicht. Zu Saisonbeginn fehlte er wochenlang wegen einer Muskelverletzung, zuletzt verpasste er zwei Bundesliga-Partien mit Oberschenkelproblemen. Dazwischen überzeugte er mit starken Leistungen und erkämpfte sich in Kovacs Dreierkette sogar einen Stammplatz. Anselminos Leihe in Dortmund endet im Juni.
Aaron Anselmino in der Saison 25/26 für den BVB:
- Spiele: 9
- Spielminuten: 565
- Tore: 1
- Assists: 1