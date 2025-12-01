"Grobe Fehler", "unverschämte Aktionen": Real Madrid feuert nach Patzer in Girona erneut gegen den Schiedsrichter

Am größten war der Real-Ärger über eine Szene in der 80. Minute, als Rodrygo von Gironas Joel Roca im Strafraum am Fuß getroffen wurde, De Burgos aber weiterspielen ließ. Auch der Video Assistant Referee mischte sich im Anschluss nicht ein, sodass es keinen Strafstoß für die Gäste gab.

Bei Real Madrid TV hieß es hinterher: "De Burgos hat grobe Fehler begangen, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung gab. Er ist einer derjenigen, die Real am meisten geschadet haben. Madrid hat wegen Negreiras Söhnen vier Punkte weniger."

Die Negreira-Anspielung zielt auf den Schiedsrichter-Skandal in Spanien, in dem Zahlungen des FC Barcelona an Firmen des Schiri-Ansetzers Jose Maria Enriquez Negreira enthüllt wurden. Ein finales Urteil im Verfahren steht noch aus.

"De Burgos ist einer der Schiedsrichter mit den unverschämtesten Aktionen gegen Madrid. Es gibt einen Regelverstoß, weil der Schiedsrichter vom VAR nicht informiert worden ist", beurteilte Reals TV-Kanal die Rodrygo-Szene. Insgesamt erkannten die Königlichen ein angebliches Muster: "Das ist in Vallecas passiert und das ist in Girona passiert. Und das ist schon letztes Jahr passiert, als Madrid sechs Punkte Vorsprung auf Barcelona hatte", so der Sender.