Real Madrid hat nach dem 1:1 im LaLiga-Spiel beim FC Girona gegen den Schiedsrichter der Partie gefeuert und ihm schwere Fehler vorgeworfen. Auf dem klubeigenen TV-Kanal wurde gegen Referee Ricardo De Burgos gewütet, weil dieser aus Sicht der Königlichen einen klaren Elfmeter nicht gegeben hatte. Durch das Unentschieden verlor Real die Tabellenführung in LaLiga an den FC Barcelona.
"Grobe Fehler", "unverschämte Aktionen": Real Madrid feuert nach Patzer in Girona erneut gegen den Schiedsrichter
Real Madrid TV wittert systematische Benachteiligung durch Schiedsrichter
Am größten war der Real-Ärger über eine Szene in der 80. Minute, als Rodrygo von Gironas Joel Roca im Strafraum am Fuß getroffen wurde, De Burgos aber weiterspielen ließ. Auch der Video Assistant Referee mischte sich im Anschluss nicht ein, sodass es keinen Strafstoß für die Gäste gab.
Bei Real Madrid TV hieß es hinterher: "De Burgos hat grobe Fehler begangen, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung gab. Er ist einer derjenigen, die Real am meisten geschadet haben. Madrid hat wegen Negreiras Söhnen vier Punkte weniger."
Die Negreira-Anspielung zielt auf den Schiedsrichter-Skandal in Spanien, in dem Zahlungen des FC Barcelona an Firmen des Schiri-Ansetzers Jose Maria Enriquez Negreira enthüllt wurden. Ein finales Urteil im Verfahren steht noch aus.
"De Burgos ist einer der Schiedsrichter mit den unverschämtesten Aktionen gegen Madrid. Es gibt einen Regelverstoß, weil der Schiedsrichter vom VAR nicht informiert worden ist", beurteilte Reals TV-Kanal die Rodrygo-Szene. Insgesamt erkannten die Königlichen ein angebliches Muster: "Das ist in Vallecas passiert und das ist in Girona passiert. Und das ist schon letztes Jahr passiert, als Madrid sechs Punkte Vorsprung auf Barcelona hatte", so der Sender.
Real schießt sich auf De Burgos ein
Schiedsrichter De Burgos war bereits in der Vorsaison zur Zielscheibe Real Madrids geworden. Vor dem Finale in der Copa del Rey gegen Erzrivale Barca hatte Real Madrid TV einen Clip mit Fehlentscheidungen des Unparteiischen zu Ungunsten der Königlichen veröffentlicht. De Burgos hatte noch vor dem Endspiel unter Tränen über den Druck auf seine Person gesprochen.
Während des Finales, das Real in der Verlängerung verlor, hatte Madrids Antonio Rüdiger für einen Skandal gesorgt, als er den Schiedsrichter nicht nur beleidigte, sondern auch einen Gegenstand in dessen Richtung warf. Dafür sah er die Rote Karte und wurde gesperrt.
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 03.12., 19 Uhr: Athletic Club (A)
- 07.12., 21 Uhr: Celta Vigo (H)
- 10.12., 21 Uhr: Manchester City (H)
- 14.12., 21 Uhr: Alaves (A)
- 20.12., 21 Uhr: Sevilla (H)