FC Barcelona oder Manchester City? Die Zukunft von Dani Olmo soll sich am Dienstag entscheiden.

Die Zukunft von Dani Olmo von Bundesligist RB Leipzig soll sich offenbar am Dienstag entscheiden. Bei den Sachsen kommt es zu einem Gipfeltreffen. Doch ob der Spanier am Ende zu seinem Ex-Verein FC Barcelona in die Primera División wechselt, ist zumindest bislang weiterhin unklar.