Ging er sogar auf einen Kameramann los? Pep Guardiola nach Manchester Citys Niederlage bei Nick Woltemade und Co. stinksauer

Pep Guardiola wollte sich auf seiner Pressekonferenz nicht zur Schiedsrichterleistung äußern. "Es ist, wie es ist", gab sich der Spanier schmallippig.

Durch die Niederlage rutschte City in der Premier-League-Tabelle auf Platz 3 ab. Spitzenreiter FC Arsenal könnte mit einem Sieg im Nordlondon-Derby gegen Tottenham am Sonntag schon auf sieben Punkte davon ziehen.

Für Guardiolas Team war es bereits die vierte Liga-Niederlage in dieser Saison. Zum Vergleich: In der kompletten Meister-Spielzeit 2023/24 hatten die Skyblues lediglich drei Spiele verloren.

Bevor es für City nächsten Samstag in der Premier League gegen Leeds United weiter geht, ist Guardiolas Team am Dienstag in der Champions League gegen Bayer Leverkusen gefordert.