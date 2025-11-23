Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat mit seiner wütenden Reaktion auf die 1:2-Niederlage bei Newcastle United um den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade am Samstagabend Schlagzeilen gemacht.
Ging er sogar auf einen Kameramann los? Pep Guardiola nach Manchester Citys Niederlage bei Nick Woltemade und Co. stinksauer
Ging Pep Guardiola auf einen Kameramann los?
Neben Diskussionen mit den Schiedsrichtern hatte Guardiola nach Abpfiff auch ein hitziges Aufeinandertreffen mit Newcastles Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes, den er vergangenes Jahr angeblich verpflichten wollte. "Ich sagte ihm, wie gut er ist", wiegelte Guardiola später auf der Pressekonferenz ab. "Alles ist in Ordnung."
Zudem ging Guardiola auch noch auf einen Kameramann zu und schien sich auch mit jenem anzulegen.
Fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Ärger bei Manchester City
Anlass für Guardiolas Ärger dürften einige fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen gewesen sein. So erhielt City jeweils keinen Elfmeter, als Phil Foden nach einem Zweikampf mit Fabian Schär im Strafraum zu Boden ging, und etwas später Handspiel von Malick Thiaw im Sechzehner reklamiert wurde.
Zudem beanstandete City, dass Torhüter Gianluigi Donnarumma im Vorfeld von Newcastles Siegtreffer durch Harvey Barnes gefoult worden sei. "Es wird bei bestimmten Kontakten so kleinlich gepfiffen - aber solche wie hier gegen einen Torhüter sind okay?", fragte Innenverteidiger Ruben Dias nach dem Spiel bei Sky Sports wütend.
Manchester City kassierte bereits die vierte Liga-Niederlage dieser Saison
Pep Guardiola wollte sich auf seiner Pressekonferenz nicht zur Schiedsrichterleistung äußern. "Es ist, wie es ist", gab sich der Spanier schmallippig.
Durch die Niederlage rutschte City in der Premier-League-Tabelle auf Platz 3 ab. Spitzenreiter FC Arsenal könnte mit einem Sieg im Nordlondon-Derby gegen Tottenham am Sonntag schon auf sieben Punkte davon ziehen.
Für Guardiolas Team war es bereits die vierte Liga-Niederlage in dieser Saison. Zum Vergleich: In der kompletten Meister-Spielzeit 2023/24 hatten die Skyblues lediglich drei Spiele verloren.
Bevor es für City nächsten Samstag in der Premier League gegen Leeds United weiter geht, ist Guardiolas Team am Dienstag in der Champions League gegen Bayer Leverkusen gefordert.
Manchester City: Die fünf letzten Spiele
- 29. Oktober (EFL Cup): Swansea City - Manchester City 1:3
- 2. November (Premier League): Manchester City - AFC Bournemouth 3:1
- 5. November (Champions League): Manchester City - Borussia Dortmund 4:1
- 9. November (Premier League): Manchester City - FC Liverpool 3:0
- 22. November (Premier League): Newcastle United - Manchester City 2:1