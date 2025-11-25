YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images
Tim Ursinus

"Gibt im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen": Dieser Bundesliga-Shootingstar ist auf dem besten Weg, die 100-Millionen-Euro-Schallmauer zu knacken

Im Sommer war er für die meisten noch ein unbeschriebenes Blatt, kein halbes Jahr später wird Yan Diomande von RB Leipzig schon als potenzieller Rekordverkauf gehandelt. Kein unrealistisches Szenario.

In der Welt des Fußballs ist es mittlerweile nicht ungewöhnlich, wenn junge Spieler nach zwei, drei guten Auftritten mit den größten Legenden des Fußballs verglichen werden. Im Gegenteil. Es ist fast schon an der Tagesordnung, wenn vom nächsten "Nation XY bitte einfügen" Lionel Messi hier, oder vom Erbe von Cristiano Ronaldo da gesprochen wird. 

Ein Hype um ein Talent entsteht gefühlt in jedem Jahr noch schneller, doch ebenso schnell versinken einige Protagonisten wieder in der Versenkung. Selten gelingt ein nachhaltiger Sprung in die Weltspitze. Einfach mal beim "türkischen Messi" Emre Mor oder beim "österreichischen Messi" Yusuf Demir nachfragen.

Doch bei wenigen Ausnahmen ist es kaum vorstellbar, dass sie wie die vielen Negativbeispiele am Ende scheitern. In diese Riege fällt ein Spieler aus der Bundesliga, den bei seiner Ankunft im Sommer vermutlich nur Managerspiel-Nerds auf dem Schirm hatten: Yan Diomande von RB Leipzig, eines der Erfolgsgesichter des Bayern-Jägers. 

  • Yan Diomande: "Die Mannschaft ist meine Ersatzfamilie"

    Freilich ist es nach nun gerade erst elf Einsätzen in der Bundesliga etwas vermessen, dem 19-jährigen Flügelspieler eine ganz große Karriere zu prophezeien. Zumal es durchaus Experten gibt, die irgendwie nicht glauben, dass sich starke Bundesligaspieler überall durchsetzen könnten. Macht ihm der eigene Körper aber keinen Strich durch die Rechnung, ist der rote Teppich in die Weltklasse für Diomande eigentlich schon ausgerollt. 

    Der Ivorer hat nicht nur die auf der Hand liegenden technischen Anlagen vorzuweisen. Auch der bei etwaig früh hochgejazzten Talenten oft gesehene Verlust der Bodenhaftung ist zunächst mal nicht zu befürchten. Die richtige Einstellung, die nötige Mentalität, die Wertschätzung - all das scheint bei Diomande schon tief verankert zu sein. Darauf lässt nahezu jedes Wort aus dem Mund des Teenagers schließen, was anhand seiner durchaus bewegenden Geschichte aber auch keine Überraschung ist.

    Diomande wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, bereits im Alter von zehn (!) Jahren zog er aus seinem Elternhaus aus, um sich den Traum vom Profi-Dasein zu erfüllen. "Meine Eltern hatten nicht viel Geld. Ich musste von daheim weggehen, um Fußball spielen zu können. Später habe ich auch zwei Jahre allein in den USA gelebt. Das war eine ganz besondere Erfahrung, die mich jetzt vielleicht reifer wirken lässt", sagte er Anfang November der Bild-Zeitung und sprach ganz offen über das Thema Einsamkeit. 

    "Allein auf mich gestellt zu sein, ist für mich mittlerweile normal. Ich lebe fast mein halbes Leben ohne meine Eltern. Dafür freue ich mich umso mehr, meiner Familie durch den Fußball und meine Karriere helfen zu können." Den kurzen Einblick in die traurige Realität schloss er mit einem Lachen ab, wobei Wehmut der verständlichere Umgang mit der Situation wäre: "Es ist daher okay so, die Mannschaft ist meine Ersatzfamilie."

    Kurz nach dem Interview feierte er seinen dritten Torerfolg in Serie, was ihn in einen elitären Kreis katapultierte. Nur vier anderen Bundesliga-Spieler waren jünger als Diomande, denen dieses Kunststück gelang. Darunter Florian Wirtz und Lukas Podolski. Zu seinen drei Treffern gesellen sich ebenso viele Assists. Schon nach seinem Gala-Auftritt gegen den VfB Stuttgart eine Woche zuvor, als Diomande die Abwehr des Pokalsiegers beinahe im Alleingang auf links drehte, geriet sogar der stets angriffslustige Didi Hamann ins Schwärmen. 

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Diomande zieht an allen Bayern-Stars vorbei

    Anstatt auf die Bremse zu drücken und den Mahner, als den er sich so gerne sieht, zu geben, sagte er bei Sky: "Das ist ein Spieler, der kann überall hingehen. Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen." Selbst beim VfB sorgte er für Staunen, wie David Raum erklärte: "Selbst Stuttgart-Spieler sind zu mir gekommen und haben gesagt: 'Das ist ein brutaler Junge.'" Doch auch abseits der sechs Torbeteiligungen beeindruckt Diomande mit Fähigkeiten, die derart kaum ein anderer Spieler mitbringt. 

    Das Gesamtpaket aus Technik, Spielwitz, Tempo und Dribbelstärke macht ihn einzigartig. Hamann sprach von "wahnsinnigen Anlagen", was sich insbesondere in einer Statistik bemerkbar macht und nebenbei die Einordnung des TV-Experten über Diomandes Talent durchaus belegt. 

    Kein anderer hat in der Bundesliga mehr Präsenz im Eins-gegen-Eins. Diomande kommt auf 32 erfolgreiche Dribblings, Platz eins mit großem Abstand auf den ersten Verfolger im ligainternen Ranking. Dahinter liegt Michael Olise vom FC Bayern München, der sich 22-mal an seinen Gegenspielern vorbeischob. Unter allen Teenagern in Europas Top-Ligen wird er lediglich von Lamine Yamal übertroffen. Der aktuell wohl talentierteste Youngster der Welt hat unglaubliche 41 erfolgreiche Dribblings auf dem Konto. Der beste Dribbler der Premier League, Jeremy Doku von Manchester City, kommt auf 35. In Italien steht Udineses Arthur Atta an der Spitze (34), in Frankreich Yann Gboho vom FC Toulouse (36). 

    Werte, die bei den Topklubs selbstredend hellhörig machen. Wie die Sport Bild unlängst berichtete, nisten sich Scouts inzwischen regelmäßig bei Spielen von RB Leipzig ein. Die Rede ist von Vertretern von PSG, Barca, Real Madrid, ManCity und aus Liverpool sowie London. Aus entsprechenden Kreisen sei zu hören, dass Diomande eine Laufbahn wie Kylian Mbappe oder Ousmane Dembele zugetraut werde. Bereits im Sommer werden die ersten lukrativen Angebote erwartet. Doch der Schnäppchen-Zug scheint schon abgefahren zu sein.

  • Diomande als neuer Rekordverkauf von RB Leipzig?

    Während vor Saisonstart noch 20 Millionen Euro von Leipzig an UD Leganes flossen, hoffen die Sachsen dem Bericht zufolge darauf, dass mit Diomande erstmals die 100-Millionen-Euro-Schallmauer bei Red Bull geknackt wird. Damit würde er Josko Gvardiol als Rekordverkauf ablösen, der 2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war. "Wenn dem so wäre, wäre das eine erneute Auszeichnung unserer Arbeit", sagte Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer dahingehend der Sport Bild und kündigte gleichzeitig an, Diomande über die Saison hinaus halten zu wollen. Handlungsnot gibt es ohnehin nicht, sein Vertrag ist schließlich bis 2030 datiert. 

    Dementsprechend tief müssten die Topklubs in die Tasche greifen, um RB den Rohdiamanten zu entreißen. Vor allem mit dem Hintergrund, dass Diomande seinen Marktwert seit seinem Wechsel um schlappe 1233 Prozent gesteigert hat. Ein dementsprechend großes Risiko gingen die Leipziger im Sommer ein, als sie die Ausstiegsklausel für den damaligen No-Name zogen, der zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 1,5 Millionen Euro wert war. Gleichzeitig spricht der Mut auch für die gute Scouting-Arbeit der Bullen. 

    Diomande selbst träumt hingegen zunächst davon, "einer der besten Spieler von RB Leipzig zu werden und die Champions League zu erreichen". Beide Ziele hat er für den Moment erreicht, unter ersterem leidet derweil ein anderer Sommer-Neuzugang: Johan Bakayoko. 

  • Diomande, WernerGetty

    Leipzig lässt Yan Diomande zum Afrika-Cup ziehen

    Im Rennen um den 22-jährigen Belgier hatte sich Leipzig dem Vernehmen nach unter anderem gegen die Ligakonkurrenten aus Dortmund und Leverkusen durchgesetzt, nach einem vielversprechenden Saisonstart hat er seinen Stammplatz im Zuge von Diomandes Leistungsexplosion jedoch verloren.

    Spätestens rund um den Jahreswechsel dürften seine Chancen auf die Startelf aber wieder erheblich steigen, wenn Diomande mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup weilt. Schaffen es die Ivorer wie bei der vorherigen Ausgabe bis ins Finale, würde er Leipzig in mindestens vier Partien fehlen. "Natürlich ist es so, dass wir gern immer alle Spieler da hätten. Allerdings ist es auch unser Ziel, Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie für ihr Heimatland spielen können", sagte Trainer Ole Werner unlängst über den schmerzhaften Verlust, mit dem schon vor der Kader-Bekanntgabe fest gerechnet wird.

    Bei einem erfolgreichen Turnierverlauf kann Diomande dann schon an einem weiteren seiner Träume arbeiten: "Der beste Afrikas zu sein". Ein hohes Ziel, das er getreu seines bescheidenen Naturells im nächsten Atemzug sofort einschränkte. "Doch dafür muss ich mich weiterentwickeln. Ich bin noch jung. Dennoch glaube ich, man sollte immer nach dem Höchsten streben." 

  • Yan Diomande: Die Saison bei RB Leipzig

    Spiele (inkl. DFB-Pokal)11
    Einsatzminuten618
    Tore4
    Assists3
