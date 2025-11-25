"Gibt im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen": Dieser Bundesliga-Shootingstar ist auf dem besten Weg, die 100-Millionen-Euro-Schallmauer zu knacken

Freilich ist es nach nun gerade erst elf Einsätzen in der Bundesliga etwas vermessen, dem 19-jährigen Flügelspieler eine ganz große Karriere zu prophezeien. Zumal es durchaus Experten gibt, die irgendwie nicht glauben, dass sich starke Bundesligaspieler überall durchsetzen könnten. Macht ihm der eigene Körper aber keinen Strich durch die Rechnung, ist der rote Teppich in die Weltklasse für Diomande eigentlich schon ausgerollt.

Der Ivorer hat nicht nur die auf der Hand liegenden technischen Anlagen vorzuweisen. Auch der bei etwaig früh hochgejazzten Talenten oft gesehene Verlust der Bodenhaftung ist zunächst mal nicht zu befürchten. Die richtige Einstellung, die nötige Mentalität, die Wertschätzung - all das scheint bei Diomande schon tief verankert zu sein. Darauf lässt nahezu jedes Wort aus dem Mund des Teenagers schließen, was anhand seiner durchaus bewegenden Geschichte aber auch keine Überraschung ist.

Diomande wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, bereits im Alter von zehn (!) Jahren zog er aus seinem Elternhaus aus, um sich den Traum vom Profi-Dasein zu erfüllen. "Meine Eltern hatten nicht viel Geld. Ich musste von daheim weggehen, um Fußball spielen zu können. Später habe ich auch zwei Jahre allein in den USA gelebt. Das war eine ganz besondere Erfahrung, die mich jetzt vielleicht reifer wirken lässt", sagte er Anfang November der Bild-Zeitung und sprach ganz offen über das Thema Einsamkeit.

"Allein auf mich gestellt zu sein, ist für mich mittlerweile normal. Ich lebe fast mein halbes Leben ohne meine Eltern. Dafür freue ich mich umso mehr, meiner Familie durch den Fußball und meine Karriere helfen zu können." Den kurzen Einblick in die traurige Realität schloss er mit einem Lachen ab, wobei Wehmut der verständlichere Umgang mit der Situation wäre: "Es ist daher okay so, die Mannschaft ist meine Ersatzfamilie."

Kurz nach dem Interview feierte er seinen dritten Torerfolg in Serie, was ihn in einen elitären Kreis katapultierte. Nur vier anderen Bundesliga-Spieler waren jünger als Diomande, denen dieses Kunststück gelang. Darunter Florian Wirtz und Lukas Podolski. Zu seinen drei Treffern gesellen sich ebenso viele Assists. Schon nach seinem Gala-Auftritt gegen den VfB Stuttgart eine Woche zuvor, als Diomande die Abwehr des Pokalsiegers beinahe im Alleingang auf links drehte, geriet sogar der stets angriffslustige Didi Hamann ins Schwärmen.