"Gibt im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen": Dieser Bundesliga-Shootingstar ist auf dem besten Weg, die 100-Millionen-Euro-Schallmauer zu knacken

Anstatt auf die Bremse zu drücken und den Mahner, als den er sich so gerne sieht, zu geben, sagte er bei Sky: "Das ist ein Spieler, der kann überall hingehen. Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen." Selbst beim VfB sorgte er für Staunen, wie David Raum erklärte: "Selbst Stuttgart-Spieler sind zu mir gekommen und haben gesagt: 'Das ist ein brutaler Junge.'" Doch auch abseits der sechs Torbeteiligungen beeindruckt Diomande mit Fähigkeiten, die derart kaum ein anderer Spieler mitbringt.
Das Gesamtpaket aus Technik, Spielwitz, Tempo und Dribbelstärke macht ihn einzigartig. Hamann sprach von "wahnsinnigen Anlagen", was sich insbesondere in einer Statistik bemerkbar macht und nebenbei die Einordnung des TV-Experten über Diomandes Talent durchaus belegt.
Kein anderer hat in der Bundesliga mehr Präsenz im Eins-gegen-Eins. Diomande kommt auf 32 erfolgreiche Dribblings, Platz eins mit großem Abstand auf den ersten Verfolger im ligainternen Ranking. Dahinter liegt Michael Olise vom FC Bayern München, der sich 22-mal an seinen Gegenspielern vorbeischob. Unter allen Teenagern in Europas Top-Ligen wird er lediglich von Lamine Yamal übertroffen. Der aktuell wohl talentierteste Youngster der Welt hat unglaubliche 41 erfolgreiche Dribblings auf dem Konto. Der beste Dribbler der Premier League, Jeremy Doku von Manchester City, kommt auf 35. In Italien steht Udineses Arthur Atta an der Spitze (34), in Frankreich Yann Gboho vom FC Toulouse (36).
Werte, die bei den Topklubs selbstredend hellhörig machen. Wie die Sport Bild unlängst berichtete, nisten sich Scouts inzwischen regelmäßig bei Spielen von RB Leipzig ein. Die Rede ist von Vertretern von PSG, Barca, Real Madrid, ManCity und aus Liverpool sowie London. Aus entsprechenden Kreisen sei zu hören, dass Diomande eine Laufbahn wie Kylian Mbappe oder Ousmane Dembele zugetraut werde. Bereits im Sommer werden die ersten lukrativen Angebote erwartet. Doch der Schnäppchen-Zug scheint schon abgefahren zu sein.