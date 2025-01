Italiens EM-Held Federico Chiesa kommt bisher beim FC Liverpool kaum zum Zug. Laut seines Beraters ist ein Wechsel im Winter dennoch kein Thema.

Angesichts der bisher geringen Einsatzzeit von Federico Chiesa (27) beim FC Liverpool gibt es viele Spekulationen um einen möglichen Wechsel nach Italien im Winter, etwa per Leihe zu Tabellenführer SSC Neapel. Chiesas Berater Fali Ramadani deutet im Gespräch mit dem Portal 365Scores jedoch einen Verbleib an der Merseyside an.