Ein "kalkuliertes Risiko", das völlig nach hinten losgegangen ist: Der FC Liverpool und das Dilemma mit Federico Chiesa

Kurz bevor das Flugzeug mit Federico Chiesa im Sommer in Liverpool landete, schaute er aus dem Fenster und sah Anfield. Der Italiener drehte sich prompt zu seiner Frau und sagte: "Spiel das Lied - You'll Never Walk Alone - ich will mir vorstellen, dort zu spielen und den Gesang der Fans zu hören!"

Chiesa durfte dieses Gefühl tatsächlich nur wenige Wochen später live erleben, als er beim Premier-League-Sieg gegen Bournemouth am 21. September spät ins Spiel kam. Vier Tage später stand er beim Liga-Pokal-Triumph über West Ham erstmals vor der berühmten Kop-Tribüne, und die Fans verabschiedeten den fleißigen Flügelstürmer mit einem großen Applaus, als er nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Chiesa war offensichtlich nicht in bester physischer Verfassung, aber er schien zweifellos eine aufregende Ergänzung zu einer bereits herausragenden Offensivreihe zu sein, ein potenzieller Ersatz für Mohamed Salah.

Das Problem ist jedoch, dass man Chiesa seitdem nicht mehr gesehen hat. Und nicht, weil er es aus Leistungsgründen nicht mehr in Arne Slots Kader geschafft hätte. Er war einfach nicht fit genug, um aufzulaufen, was Spekulationen ausgelöst hat, dass der Sommer-Neuzugang von Juventus möglicherweise weniger als sechs Monate nach seiner Ankunft in Liverpool bereits wieder ausgeliehen werden könnte.

Für ihn selbst kommt ein schneller Abgang im Winter, wie Sky berichtet, zwar nicht infrage, aber ob die Entscheidung wirklich beim 27-Jährigen liegt, ist fraglich.