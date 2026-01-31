"Genug ist Genug!" In der Bundesliga bahnt sich ein riesiger Fan-Zoff an

Fritz steht im Schatten der schlechten Ergebnisse in Bremens Fan-Szene schon länger in der Kritik. Im Sommer war ihm vorgeworfen worden, den Kader zu spät finalisiert zu haben. Im Winter-Transferfenster unterlief ihm außerdem ein peinlicher Fehler.

Die Delegation um Fritz kannte sich offenbar nicht mit den Transferregeln aus. Wie er Mitte Januar zugab, hatte der Bundesligist fälschlicherweise geglaubt, keinen weiteren Spieler ausleihen zu dürfen. Ein Hinweis des Portals transfermarkt.de klärte ihn letztlich auf, woraufhin ein Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart zustande kam und Jovan Milosevic an die Weser wechselte.

"Ich übernehme die Verantwortung dafür", sagte Fritz, der 2024 die Nachfolge von Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball übernommen hatte: "Der Vorfall ärgert uns sehr, denn das hätte so nicht passieren dürfen."

Die Werder-Krise nimmt inzwischen drastische Züge an. Seit neun Spielen sind die Grün-Weißen sieglos. Bei einer weiteren Niederlage gegen Gladbach und einem Mainzer Sieg bei RB Leipzig würde der aktuell Tabellen 15. aus Bremen sogar auf den Relegationsplatz abstürzen.