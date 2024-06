Real Madrid will Kylian Mbappé in der spanischen Hauptstadt den Fans und Medienvertretern erst nach der EM präsentieren.

Real Madrid wird seinen Top-Neuzugang Kylian Mbappé am 16. Juli in der spanischen Hauptstadt den Fans und Medienvertretern vorstellen. Das berichtet The Athletic.

Demnach hatte Real zunächst darauf gehofft, den Franzosen, der ablösefrei von Paris Saint-Germain kommt, zwischen dem Champions-League-Finale und dem Beginn der Europameisterschaft in Deutschland präsentieren zu können, doch das ging aufgrund der laufenden Vorbereitung Mbappés mit der Équipe Tricolore nicht.