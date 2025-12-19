Geldstrafe vor laufenden Kameras verkündet! Sebastian Kehl und Niko Kovac rechnen mit Karim Adeyemi ab

Doch der Reihe nach: Nur kurze Zeit, nachdem sich Adeyemi lautstark über eine strittige Szene bei Schiedsrichter Sven Jablonski beschwert hatte, nahm ihn Kovac in Minute 60 vom Platz und brachte Maximilian Beier. Der Flügelspieler machte sich wutentbrannt auf den Weg Richtung Kabine, ehe Kehl einschritt und ihn davon abhielt.

"Ich habe ihm gesagt: Er geht nicht in die Kabine, er setzt sich dort hin. Und ehrlich gesagt war die Auswechslung total berechtigt. Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Über die Szene wird zu reden sein und er wird dafür eine Strafe kriegen, weil wir das Thema in den letzten Tagen sehr intensiv mit der Mannschaft besprochen haben. Und die Reaktion will ich nicht sehen. Die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen. Das gehört sich nicht und das weiß auch Karim", sagte Kehl klipp und klar am Sky-Mikrofon.

Auf erneute Nachfrage sprach er auch über das genaue Strafmaß. "Dass ein Spieler unzufrieden ist, kann er am Ende in der Kabine kundtun und kann am nächsten Tag im Training Gas geben. Aber wir wollen diese Reaktion nicht sehen und deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen."