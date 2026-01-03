Joan GarciaGetty
Tim Ursinus

Geldscheine mit "Judas"-Aufdruck und jede Menge Pfiffe! Barca-Keeper Joan Garcia avanciert bei umstrittener Espanyol-Rückkehr zum Helden

Wie zu erwarten, wurde Joan Garcia vom FC Barcelona bei seiner Rückkehr die Hölle heiß gemacht. Dennoch zeigte er eine bärenstarke Leistung.

Barca-Keeper Joan Garcia wurde bei seiner erstmaligen Rückkehr in Espanyols Stadion von den heimischen Fans mächtig in die Mangel genommen.

Nach seinem umstrittenen Wechsel zum Stadtrivalen empfingen die Anhänger den Torhüter beim Barcelona-Derby am Samstag mit einem gellenden Pfeifkonzert. Bei jedem seiner Ballkontakte folgten weitere Pfiffe. Zudem wurden einige Geldscheine mit seinem Konterfei und der Aufschrift "Judas" auf den Platz geworfen. 

  • Garcia gilt als "Staatsfeind Nummer eins"

    Garcia war im Sommer dank einer Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro innerhalb Kataloniens gewechselt und wurde zum Leidwesen von Marc-Andre ter Stegen von Trainer Hansi Flick zur neuen Nummer eins gemacht. 

    In Espanyol-Kreisen gilt er seither als "Staatsfeind Nummer eins". Der 24-Jährige stammt aus der Jugend des Underdogs aus Barcelona, ehe er nach neun Jahren zum verhassten Stadtrivalen weiterzog.

    Espanyol vs. Barca auch abseits von Garcia brisant

    Auch unabhängig von Garcias Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wurde die Partie offiziell als Hochrisikospiel eingestuft. Sportlich war das Duell zu Jahresbeginn ebenfalls von Brisanz. Während der FC Barcelona die Tabelle vor Spielbeginn mit 46 Punkten vor Real Madrid anführte (42 Zähler), kämpft Espanyol um das internationale Geschäft (33).

    Letztlich setzte sich Barca dank zwei späten Joker-Toren von Dani Olmo (87.) und Robert Lewandowski (90.) durch. Zuvor hatte sich Flicks Elf aber bei Garcia bedanken müssen: Mit starken Paraden verhinderte der Schlussmann gleich mehrmals einen Rückstand. Wohl auch deshalb nahm Flick Garcia nach dem Schlusspfiff fest in den Arm.

    Garcia kam in bislang 16 Partien für Barca zum Einsatz, in denen er 14 Gegentore kassierte. Siebenmal hielt der Spanier die Null. Zwischenzeitlich hatte ihn ein Meniskusriss außer Gefecht gesetzt, woraufhin Wojciech Szczesny den Kasten hütete.

