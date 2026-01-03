Geldscheine mit "Judas"-Aufdruck und jede Menge Pfiffe! Barca-Keeper Joan Garcia avanciert bei umstrittener Espanyol-Rückkehr zum Helden

Auch unabhängig von Garcias Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wurde die Partie offiziell als Hochrisikospiel eingestuft. Sportlich war das Duell zu Jahresbeginn ebenfalls von Brisanz. Während der FC Barcelona die Tabelle vor Spielbeginn mit 46 Punkten vor Real Madrid anführte (42 Zähler), kämpft Espanyol um das internationale Geschäft (33).

Letztlich setzte sich Barca dank zwei späten Joker-Toren von Dani Olmo (87.) und Robert Lewandowski (90.) durch. Zuvor hatte sich Flicks Elf aber bei Garcia bedanken müssen: Mit starken Paraden verhinderte der Schlussmann gleich mehrmals einen Rückstand. Wohl auch deshalb nahm Flick Garcia nach dem Schlusspfiff fest in den Arm.

Garcia kam in bislang 16 Partien für Barca zum Einsatz, in denen er 14 Gegentore kassierte. Siebenmal hielt der Spanier die Null. Zwischenzeitlich hatte ihn ein Meniskusriss außer Gefecht gesetzt, woraufhin Wojciech Szczesny den Kasten hütete.