Im Vertragspoker um Nico Schlotterbeck zeichnet sich offenbar eine entscheidende Wende ab.
Geht die Tür für den BVB wieder auf? Poker um Nico Schlotterbeck steht wohl vor nächster Wende
Laut der Bild hat Real Madrid, das bislang als größter Interessent für Schlotterbeck galt, bei der Suche nach einem Innenverteidiger nun wieder Ibrahima Konate vom FC Liverpool ganz nach oben auf die Wunschliste gesetzt.
Demnach kursieren im Vereinsumfeld Gerüchte, dass Konate gedanklich bereits mit Liverpool abgeschlossen habe. Ein weiterer Vorteil für Konate sei, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft und er ablösefrei zu haben wäre. Schlotterbeck hingegen ist noch bis 2027 an Borussia Dortmund gebunden, was bei einem Transfer eine Ablösesumme nach sich ziehen würde - der BVB soll in diesem Fall 50 Millionen Euro fordern.
- Getty
Zeichnet sich bei Nico Schlotterbeck eine große Wende ab?
Noch vor wenigen Wochen hatte die spanische Zeitung As anderes berichtet, nämlich dass sich die Königlichen immer weiter einer Verpflichtung von Schlotterbeck näherten. Lange Zeit galt auch der FC Bayern München als Interessent. Bei den Münchnern herrscht spätestens seit der erfolgreichen Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano in der Innenverteidigung kein Bedarf mehr für Verstärkungen. Auch der FC Barcelona zeige zwar Interesse, priorisiere aber die Suche nach einem neuen Mittelstürmer.
Der BVB will Schlotterbeck unbedingt halten. Dem 26-jährigen Nationalspieler liegt bereits ein lukratives Angebot mit deutlicher Gehaltserhöhung - bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr - vor, doch er zögert weiterhin. Nächste Woche soll der entscheidende Vertragsgipfel stattfinden.
