Geht die Tür für den BVB wieder auf? Poker um Nico Schlotterbeck steht wohl vor nächster Wende

Laut der Bild hat Real Madrid, das bislang als größter Interessent für Schlotterbeck galt, bei der Suche nach einem Innenverteidiger nun wieder Ibrahima Konate vom FC Liverpool ganz nach oben auf die Wunschliste gesetzt.

Demnach kursieren im Vereinsumfeld Gerüchte, dass Konate gedanklich bereits mit Liverpool abgeschlossen habe. Ein weiterer Vorteil für Konate sei, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft und er ablösefrei zu haben wäre. Schlotterbeck hingegen ist noch bis 2027 an Borussia Dortmund gebunden, was bei einem Transfer eine Ablösesumme nach sich ziehen würde - der BVB soll in diesem Fall 50 Millionen Euro fordern.