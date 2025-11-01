Gehen der FC Bayern und Liverpool bei einem Wunschspieler leer aus? Neuer Topklub mischt angeblich um umworbenen Premier-League-Star mit

Guehi darf ab dem 1. Januar offiziell mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison verhandeln. In München könnte er Kim, weiterhin Verkaufskandidat, oder auch Dayot Upamecano ersetzen. Dessen Arbeitspapier läuft ebenfalls im Sommer aus, eine Verlängerung scheiterte bislang an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen.

Allerdings hat auch Liverpool weiterhin Bedarf, da sich Ibrahima Konate ebenso im letzten Vertragsjahr befindet. An ihm soll Real Madrid Interesse zeigen, der Franzose könnte auf David Alaba und Antonio Rüdiger folgen, die nach aktuellem Stand auch im Sommer ablösefrei zu haben sind. Es bahnt sich ein gewaltiger Dominoeffekt in Europas Elite an.

Upamecano stellt laut der Gazzetta dello Sport hingegen Plan B bei Inter dar. Gleiches gilt auch für Real, wie zuletzt aus Spanien zu hören war. Die Mailänder sollen aber auch Mario Gila (25/Lazio), Oumar Solet (25/Udinese), Tarik Muharemovic (22/Sassuolo) und Joel Ordonez (21/FC Brügge) als Alternativen zu Guehi im Blick haben.