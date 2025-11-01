Marc GuehiGetty
Tim Ursinus

Gehen der FC Bayern und Liverpool bei einem Wunschspieler leer aus? Neuer Topklub mischt angeblich um umworbenen Premier-League-Star mit

Der FC Bayern München und Liverpool bekommen bei einem Wunschspieler offenbar hochkarätige Konkurrenz. Ein Topklub will bereits im Winter zuschlagen.

Im Tauziehen um Marc Guehi von Crystal Palace mischt nun offenbar auch Inter Mailand mit. Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, wollen die Nerrazurri den Wunschspieler des FC Bayern München und des FC Liverpool sogar bereits im Winter von der Insel loseisen. 