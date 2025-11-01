Im Tauziehen um Marc Guehi von Crystal Palace mischt nun offenbar auch Inter Mailand mit. Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, wollen die Nerrazurri den Wunschspieler des FC Bayern München und des FC Liverpool sogar bereits im Winter von der Insel loseisen.
Gehen der FC Bayern und Liverpool bei einem Wunschspieler leer aus? Neuer Topklub mischt angeblich um umworbenen Premier-League-Star mit
WAS IST PASSIERT?
Demnach plane Inter einen Transfer-Vorstoß im Januar, um der großen Konkurrenz zuvorzukommen, die hingegen auf eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer lauert. Die Bayern arbeiten im Hintergrund dem Vernehmen nach schon intensiv an einer Einigung mit Guehi.
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Sportdirektor Christoph Freund soll sich kürzlich bei Guehis Trainer Oliver Glasner erkundigt haben, während Sportvorstand Max Eberl bereits Gespräche mit dessen Berater geführt habe. Einem Bericht von The Athletic zufolge sei der englische Nationalspieler bereits im vergangenen Sommer ein Thema an der Säbener Straße gewesen, um Verkaufskandidat Min-Jae Kim zu ersetzen. Weil ein Verkauf des Südkoreaners letztlich aber nicht zustande kam, sei das Vorhaben trotz fortgeschrittener Verhandlungen gescheitert.
Auch stand Guehi auf dem Wunschzettel des FC Liverpool - obwohl übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits der obligatorische Medizincheck über die Bühne gegangen sei, platzte der Deal auf der Zielgeraden. Glasner soll sich letztlich quergestellt haben, da kein geeigneter Ersatz hätte verpflichtet werden können. Kurzzeitig hatte es sogar Gerüchte über eine Rücktrittsdrohung des Österreichers gegeben, die er hinterher jedoch dementierte.
- (C)Getty Images
WUSSTEST DU DAS?
Guehi darf ab dem 1. Januar offiziell mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison verhandeln. In München könnte er Kim, weiterhin Verkaufskandidat, oder auch Dayot Upamecano ersetzen. Dessen Arbeitspapier läuft ebenfalls im Sommer aus, eine Verlängerung scheiterte bislang an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen.
Allerdings hat auch Liverpool weiterhin Bedarf, da sich Ibrahima Konate ebenso im letzten Vertragsjahr befindet. An ihm soll Real Madrid Interesse zeigen, der Franzose könnte auf David Alaba und Antonio Rüdiger folgen, die nach aktuellem Stand auch im Sommer ablösefrei zu haben sind. Es bahnt sich ein gewaltiger Dominoeffekt in Europas Elite an.
Upamecano stellt laut der Gazzetta dello Sport hingegen Plan B bei Inter dar. Gleiches gilt auch für Real, wie zuletzt aus Spanien zu hören war. Die Mailänder sollen aber auch Mario Gila (25/Lazio), Oumar Solet (25/Udinese), Tarik Muharemovic (22/Sassuolo) und Joel Ordonez (21/FC Brügge) als Alternativen zu Guehi im Blick haben.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Bei den Eagles ist Guehi zum absoluten Leistungsträger und Kapitän gereift. In der aktuellen Spielzeit stand er in 16 von 16 möglichen Einsätzen nur einmal nicht über 90 Minuten auf dem Platz und verbuchte einen Treffer sowie zwei Assists.