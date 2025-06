Gegner des BVB bei der Klub WM: Aus welchem Land kommt Mamelodi Sundowns?

Der BVB trifft bei der Klub WM auf Mamelodi Sundowns – ein afrikanischer Topklub mit brasilianischem Flair. Wer sie sind? GOAL gibt den Überblick.

Bei der Klub WM 2025 in den USA warten Prüfsteine auf Borussia Dortmund. Einer davon sind die Mamelodi Sundowns. Sie fallen dank ihrer gelb-blauen Trikots, einem brasilianischen Flair und einem Spielstil, der auf Technik und Tempo setzt, auf.

In Afrika sind die Brazilians längst ein Begriff. Jetzt wollen sie der Welt zeigen, was in ihnen steckt – und das ausgerechnet gegen den BVB.

GOAL liefert den Überblick: woher kommen die Sundowns, was haben sie erreicht – und warum gehört der Klub zur internationalen Spitze?