Gegen wen spielt die Türkei im Achtelfinale der EM 2024?

Der Türkei steht ein Endspiel um das Weiterkommen gegen Tschechien bevor. Welcher Gegner würde im Achtelfinale der EM warten?

Einem 3:1 zum EM-Auftakt gegen Georgien folgte für die Türkei am 2. Spieltag in Gruppe F eine 0:3-Niederlage gegen Portugal.

Damit ist bereits klar, dass die Türken nicht mehr Gruppensieger werden können. Selbst wenn sie ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Tschechien gewinnen und Portugal zeitgleich gegen Georgien verlieren sollte, würde der direkte Vergleich für die Portugiesen sprechen.

Die positive Nachricht für Hakan Calhanoglu, Arda Güler und Co. ist aber, dass sie den Einzug ins Achtelfinale der EM 2024 in eigener Hand haben. Ein Unentschieden gegen die Tschechen würde dafür schon reichen, da man so sicher Gruppenzweiter bleiben würde.

Gegen wen die Türkei dann im Achtelfinale antreten müsste, erfahrt Ihr jetzt.