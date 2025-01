Sverre Nypan gilt als heiß begehrt. Aktuell besucht er Manchester City und wägt seine Zukunftsentscheidung ab.

Manchester City gehört zu den namhaften Vereinen, die sich um das norwegische Mittelfeldtalent Sverre Nypan (18, Rosenborg Trondheim) bemühen. Der Teenager weilt laut über einstimmender Medienberichte aktuell in Manchester und war beim 3:1-Sieg der Skyblues am Samstag gegen den FC Chelsea in der Premier League im Eithad Stadium. Transferexperte Fabrizio Romano und Adressa schreiben dies.

Neben City sollen sich aus der PL auch Arsenal und ManUnited um Nypan bemühen.