"Ganz transparent gesagt": FC Bayern lehnte Trikotnummer-Wunsch von Premier-League-Star ab

Die Münchner bemühten sich vor der laufenden Saison intensiv um Wirtz, der Bayer Leverkusen verlassen wollte, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Diesen Schritt überlegte sich der deutsche Nationalspieler genau und besuchte auch die interessierten Vereine wie Manchester City, Liverpool und auch den FC Bayern München. Nach den ersten Gesprächen hatte der FCB ein gutes Gefühl, dass es gelingen würde, Wirtz von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister zu überzeugen.

Die England-Tour des Spielers überraschte die Bayern dann aber genauso wie die Absage von Wirtz, der sich schließlich für Liverpool entschied, das 125 Millionen Euro Basis-Ablöse für ihn hinblätterte.