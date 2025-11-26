Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern München, hat verraten, dass die Verhandlungen mit Florian Wirtz im vergangenen Frühjahr derart weit fortgeschritten waren, dass bereits über die mögliche Rückennummer des Offensivspielers in München geredet wurde.
"Ganz transparent gesagt": FC Bayern lehnte Trikotnummer-Wunsch von Premier-League-Star ab
- IMAGO / Visionhaus
Florian Wirtz entscheidet sich gegen den FC Bayern und für Liverpool
Die Münchner bemühten sich vor der laufenden Saison intensiv um Wirtz, der Bayer Leverkusen verlassen wollte, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Diesen Schritt überlegte sich der deutsche Nationalspieler genau und besuchte auch die interessierten Vereine wie Manchester City, Liverpool und auch den FC Bayern München. Nach den ersten Gesprächen hatte der FCB ein gutes Gefühl, dass es gelingen würde, Wirtz von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister zu überzeugen.
Die England-Tour des Spielers überraschte die Bayern dann aber genauso wie die Absage von Wirtz, der sich schließlich für Liverpool entschied, das 125 Millionen Euro Basis-Ablöse für ihn hinblätterte.
- Getty
Bayern-Boss Eberl: "Rückennummern ein nicht unwichtiges Thema
Im Gespräch mit der Sport Bild bestätigte Eberl nun, dass mit Wirtz bereits über seine Rückennummer beim FC Bayern gesprochen worden war. "Rückennummern sind für Spieler ein nicht unwichtiges Thema", sagte der Bayern-Boss.
Wirtz wollte unbedingt die Nummer 10 haben, die allerdings schon im Zuge seiner Vertragsverlängerung Jamal Musiala versprochen worden war. "Auch das haben wir ganz transparent gesagt", sagte Eberl. Ob dieses kleine Detail eine Rolle bei der Wirtz-Entscheidung gespielt hat, blieb offen.
Florian Wirtz erhält in Liverpool die 7
Den angeblichen Wunsch nach der Rückennummer 10 bekam Wirtz nach seinem Wechsel an die Anfield Road auch nicht erfüllt: Dort hatte Alexis Mac Allister die Nummer in der Vorsaison getragen und behielt sie, sodass Wirtz auf die 7 ausweichen musste.
Wirtz selbst bestritt in einem Social-Media-Post vehement, die 10 bei seinem neuen Klub gefordert zu haben. Er schrieb: "Wer sagt, dass ich die 10 wollte? Ich respektiere andere Spieler. Glaubt nicht alles, was geschrieben wird." Dazu postete er ein Clown-Emoji.
- Getty Images Sport
Mit Wirtz ist Liverpool in der Krise
Für Florian Wirtz läuft es beim FC Liverpool nach seinem Wechsel noch nicht nach Wunsch: Der Offensivspieler verzeichnet nicht die Torbeteiligungen, die ihm noch in Leverkusen gelungen sind - und gleichzeitig erleben die Reds als Titelverteidiger in der Premier League einen ganz schwachen Start in die Saison. Das Team von Trainer Arne Slot hat acht der letzten elf Pflichtspiele verloren.
Die letzten Spiele des FC Liverpool
- 27.09.: Crystal Palace - Liverpool 2:1
- 30.09.: Galatasaray - Liverpool 1:0
- 04.10.: Chelsea - Liverpool 2:1
- 19.10.: Liverpool - Manchester United 1:2
- 22.10.: Frankfurt - Liverpool 1:5
- 25.10.: Brentford - Liverpool 3:2
- 29.10.: Liverpool - Crystal Palace 0:3
- 01.11.: Liverpool - Aston Villa 2:0
- 04.11.: Liverpool - Real Madrid 1:0
- 09.11.: Manchester City - Liverpool 3:0
- 22.11.: Liverpool - Nottingham 0:3