Galatasaray vs. Trabzonspor heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Süper Lig?

In der türkischen Süper Lig finden die Partien des elften Spieltags statt. Im Zuge dessen steigt am Samstag das Spitzenspiel Galatasaray vs. Trabzonspor. Die Löwen und der Schwarzmeer-Sturm treffen im Rams Park aufeinander.

Galatasaray feierte am Sonntag mit einem 3:1 gegen Göztepe den neunten Sieg in seinen bisherigen zehn Auftritten in der Süper Lig 2025/26. Den einzigen Punktverlust hatte die Mannschaft von Okan Buruk mit einem 1:1 im Derby gegen Besiktas vom 4. Oktober verzeichnet. Anschließend waren die Löwen mit einem 2:1 in einem weiteren Derby bei Basaksehir auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Anders als Galatasaray musste sich Trabzonspor in dieser Meisterschaft bereits einmal geschlagen geben – das war Mitte September mit einem 0:1 bei Fenerbahce geschehen. Seitdem ist die Elf von Fatih Tekke mit einem 1:1 gegen Gaziantep und vier Siegen seit fünf Auftritten ungeschlagen. Im Oktober fädelte der Schwarzmeer-Sturm ein 4:0 gegen Kayserispor, ein 2:1 bei Rizespor sowie ein 2:0 gegen Eyuspor ein.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Galatasaray vs. Trabzonspor.