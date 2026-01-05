Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Galatasaray vs. Trabzonspor heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den türkischen Supercup?

Galatasaray und Trabzonspor treffen heute im Halbfinale des türkischen Supercups aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Montag, dem 5. Januar, steigt das Halbfinale des türkischen Supercups zwischen Galatasaray und Trabzonspor. Angepfiffen wird die Partie mit Leroy Sane und Ilkay Gündogan um 18:30 Uhr im Kalyon Stadyumu in Gaziantep.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

    Die Partie zwischen Galatasaray und Trabzonspor wird heute exklusiv bei Sportdigital übertragen. Zu sehen ist das Spiel sowohl im linearen Fernsehen auf Sportdigital1+ als auch im Livestream über SPORTDIGITAL+. Die Übertragung beginnt um 18:25 Uhr.

  • Galatasaray vs. Trabzonspor: News

    Nach der bitteren Enttäuschung in der Vorsaison gegen Besiktas (0:5) ist Galatasaray in diesem Jahr auf Wiedergutmachung aus und will sich den Supercup zurück holen. Entsprechend angriffslustig wird die Mannschaft in dieses Halbfinale gehen. Die Istanbuler haben ihre letzten drei Pflichtspiele allesamt gewonnen – einem knappen Pokalerfolg gegen Istanbul Basaksehir folgte ein klarer Ligasiege gegen Kasımpaşa (3:0).

    Trabzonspor wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg: Auf ein 3:3 im Derby gegen Besiktas folgte das bittere 0:1 im Pokal gegen Alanyaspor, das eine zuvor zwölf Spiele lange Ungeschlagen-Serie beendete. Zuletzt kassierte Trabzonspor zudem eine 3:4-Auswärtsniederlage bei Genclerbirligi.

  • Galatasaray vs. Trabzonspor heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den türkischen Supercup? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Galatasaray vs. Trabzonspor 
    • Datum: 5. Januar 2026
    • Uhrzeit: 18.30 Uhr
    • Ort: Kalyon Stadyumu (Gaziantep)
    • Übertragung: Sportdigital

  • Süper Kupa: Die Sieger der letzten Jahre

    JahrMannschaft
    2024Besiktas
    2023Galatasaray
    2022Trabzonspor AS
    2021Besiktas
    2020Trabzonspor AS
    2019Galatasaray
    2018Akhisar Belediyespor

