Okan Buruk lobt Ilkay Gündogan zwar, rechnet aber nicht mit einer Verpflichtung des Barça-Mittelfeldspielers.

Trainer Okan Buruk vom türkischen Meister Galatasaray rechnet mit einem Verbleib Ilkay Gündogans beim FC Barcelona. In der Türkei und in Spanien hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte um einen Transfer des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft nach Istanbul gegeben.