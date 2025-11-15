Club Atletico de Madrid v Galatasaray AS - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Galatasaray statt Liverpool! Ex-Superstar erklärt seine Absage an die Premier League

Er wollte lieber zu Galatasaray anstatt zum FC Liverpool. Ex-Superstar Wesley Sneijder hat verraten, warum er keinen Bock auf die Reds hatte und lieber an den Bosporus wechselte.

Wesley Sneijder war einer der besten Mittelfeldspieler seiner Zeit und wäre um ein Haar beim FC Liverpool gelandet. Wie der inzwischen 41-Jährige nun aber verraten hat, wechselte er lieber zum türkischen Serienmeister Galatasaray anstatt zu den Reds.

"Ich stand kurz davor, zu Liverpool zu wechseln, aber ich habe mich für Galatasaray entschieden", erklärte Sneijder in einem Interview mit adventuregamers.com. Und so unterschrieb der niederländische Nationalspieler im Januar 2013 einen Vertrag in der türkischen Metropole, wobei Galatasaray rund 7,5 Millionen Euro an Inter Mailand überwiesen hatte.

  • Sneijder: "Liverpool gewann keine Titel!"

    "Liverpool hat zu dieser Zeit keine Titel gewonnen, und ich liebe es, Pokale in die Höhe zu stemmen", begründete Sneijder seinen Korb für die Reds. "Es ist das Schönste im Fußball, am Ende der Saison einen Pokal in die Höhe zu stemmen."

    Außerdem habe Sneijder, der mit Inter die Champions League 2010 nach einem 2:0 im Finale gegen Bayern München gewonnen hatte, das Gefühl gehabt, dass "es auch kulturelle Gründe gab, zu Galatasaray zu wechseln."

    Sneijder gewinnt acht Titel mit Galatasaray

    Insgesamt verbrachte Sneijder viereinhalb Jahre bei Galatasaray, wobei er zweimal türkischer Meister wurde und insgesamt dreimal den türkischen Pokal sowie dreimal den Superpokal gewinnen konnte. 2017 zog er dann schließlich ablösefrei zu OGC Nizza weiter.

  • Bei diesen Klubs spielte Wesley Sneijder

    Al-Gharafa: 2018/19
    Nizza: 2017/18
    Galatasaray: 2013-2017
    Inter Mailand: 2009-2013
    Real Madrid: 2007-2009
    Ajax Amsterdam: 1991-2007

