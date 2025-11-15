Galatasaray statt Liverpool! Ex-Superstar erklärt seine Absage an die Premier League

Wesley Sneijder war einer der besten Mittelfeldspieler seiner Zeit und wäre um ein Haar beim FC Liverpool gelandet. Wie der inzwischen 41-Jährige nun aber verraten hat, wechselte er lieber zum türkischen Serienmeister Galatasaray anstatt zu den Reds.

"Ich stand kurz davor, zu Liverpool zu wechseln, aber ich habe mich für Galatasaray entschieden", erklärte Sneijder in einem Interview mit adventuregamers.com. Und so unterschrieb der niederländische Nationalspieler im Januar 2013 einen Vertrag in der türkischen Metropole, wobei Galatasaray rund 7,5 Millionen Euro an Inter Mailand überwiesen hatte.