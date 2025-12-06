Galatasaray-Legende Hasan Sas leistet sich Entgleisung beim Thema Afrika Cup: "Man kann die Spieler gar nicht auseinanderhalten"

Sas kritisierte im türkischen Fernsehen den Afrika Cup scharf: "Alle in der Premier League, der deutschen Liga, der französischen Liga, den türkischen Ligen, beschweren sich. Die Jungs haben jeweils 20 Millionen verschenkt, Ablösesummen, alles." Anschließend fügte er hinzu: "Der Afrika-Cup. Da gibt's nur Vuvuzelas. Die Plätze sind schlecht, gelb. Man kann die Spieler gar nicht auseinanderhalten, sie sehen alle gleich aus. Es gibt keine Qualität."

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: Sas erntete für seine Aussagen massive Kritik.

Sas absolvierte zu aktiven Zeiten 40 Länderspiele für die türkische Nationalmannschaft und bestritt 354 Pflichtspiele für Galatasaray, mit dem er fünfmal die türkische Meisterschaft und dreimal den türkischen Pokal gewann. Seine aktive Karriere als Fußballer beendete er 2009.

Auch danach blieb er seinem Herzensverein verbunden: Von 2011 bis 2013 sowie von 2018 bis 2020 arbeitete Sas als Co-Trainer unter Fatih Terim bei Galatasaray.