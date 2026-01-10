Galatasaray vs. Fenerbahce heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Supercup Finale?

Im türkischen Supercup steht das Finale an. Genauer gesagt buhlen Galatasaray und Fenerbahce um die Trophäe. Die Löwen und die Gelben Kanarienvögel treffen im Atatürk-Olympiastadion aufeinander.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray und Fenerbahce in dieser Saison fand am 1. Dezember in der Süper Lig statt und endete 1:1. In der Tabelle stehen die nominellen Gastgeber mit 42 Punkten drei Zähler vor dem Stadtrivalen an der Spitze. Das Halbfinale im Supercup entschied Galatasaray am Montag mit einem 4:1 gegen Trabzonspor für sich. Einen Tag später zog Fenerbahce mit einem 2:0-Erfolg über Samsunspor nach.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Galatasaray vs. Fenerbahce.