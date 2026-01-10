Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Galatasaray vs. Fenerbahce heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Supercup Finale?

Heute steigt das Derby Galatasaray vs. Fenerbahce. Doch wer zeigt / überträgt das Supercup Finale im LIVE STREAM und live im TV?

Im türkischen Supercup steht das Finale an. Genauer gesagt buhlen Galatasaray und Fenerbahce um die Trophäe. Die Löwen und die Gelben Kanarienvögel treffen im Atatürk-Olympiastadion aufeinander.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray und Fenerbahce in dieser Saison fand am 1. Dezember in der Süper Lig statt und endete 1:1. In der Tabelle stehen die nominellen Gastgeber mit 42 Punkten drei Zähler vor dem Stadtrivalen an der Spitze. Das Halbfinale im Supercup entschied Galatasaray am Montag mit einem 4:1 gegen Trabzonspor für sich. Einen Tag später zog Fenerbahce mit einem 2:0-Erfolg über Samsunspor nach.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Galatasaray vs. Fenerbahce.

    Türkisches Supercup Finale heute live: Wann beginnt das Spiel Galatasaray vs. Fenerbahce?

    Galatasaray und Fenerbahce messen sich im Finale des türkischen Supercups. Das Atatürk-Olympiastadion ist Schauplatz der Partie zwischen den Löwen und den Gelben Kanarienvögeln. Der Anpfiff in Istanbul erfolgt um 18.30 Uhr.

    Galatasaray vs. Fenerbahce heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und live im TV?

    Ihr könnt das Derby im Atatürk-Olympiastadion bei Sportdigital1+ im TV sowie im Live-Stream mitverfolgen. Die Vorberichte starten um 18.25 Uhr – also eine halbe Stunde vor dem Anstoß im türkischen Supercup Finale. Für den Stream stehen Euch drei Optionen zur Auswahl: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro. Alternativ ist auch ein Zugang über BILDPlus möglich, der monatlich 1,99 Euro kostet.

