Galatasaray vs. Cagliari heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Cagliari. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel im LIVE STREAM und live im TV?

Am Mittwoch geht unter anderem das Testspiel Galatasaray vs. Cagliari über die Bühne. Der türkische Serienmeister sowie Doublegewinner misst sich mit dem Tabellen-15. der italienischen Serie A 2024/25. Die Begegnung findet in der Linzer Raiffeisen Arena statt.

Für Galatasaray kommt das Testspiel gegen Cagliari drei Tage nach einem 2:1 gegen den österreichischen Zweitligisten Admira Wacker. Dieser gelang dem Team von Okan Buruk ebenfalls in Linz. Vor dem Trainingslager hatten die Gelb-Roten einen Klub aus der 1. Lig, Ümraniyespor, mit 5:2 bezwungen.

Cagliari ging nach dem 15. Platz in der vergangenen Serie A mit einem neuen Trainer in der Vorbereitung. Denn als Nachfolger von Davide Nicola steht nun der von zweiten Mannschaft beförderte Fabio Pisacane an der Seitenlinie. Im ersten Auftritt gelang am Samstag ein 3:1 gegen den italienischen Drittliga-Aufsteiger Ospitaletto.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel Galatasaray vs. Cagliari.