Fußball heute live: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon im Livestream und TV

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Übertragung läuft exklusiv bei DAZN – sowohl über den Livestream als auch auf dem linearen Pay-TV-Kanal DAZN 1. Beginn ist um 18 Uhr. Für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement erforderlich, mit dem Ihr sowohl den TV-Sender als auch den digitalen Stream nutzen könnt.

Bei Amazon Prime ist das Spiel nicht verfügbar. Der Streamingdienst überträgt während der Ligaphase dienstags jeweils ein ausgewähltes Topspiel mit deutscher Beteiligung um 21 Uhr. An diesem Dienstag fällt die Wahl auf die Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt.