Fußball heute live: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon im Livestream und TV

In der Champions League trifft heute der FC Bayern auf Sporting Lissabon. GOAL zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der FC Bayern München steht in der Champions League vor einer weiteren kniffligen Herausforderung. Am 6. Spieltag, dem 9. Dezember, empfängt der deutsche Rekordmeister Sporting Lissabon. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist um 18.45 Uhr.

GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

    Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Übertragung läuft exklusiv bei DAZN – sowohl über den Livestream als auch auf dem linearen Pay-TV-Kanal DAZN 1. Beginn ist um 18 Uhr. Für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement erforderlich, mit dem Ihr sowohl den TV-Sender als auch den digitalen Stream nutzen könnt.

    Bei Amazon Prime ist das Spiel nicht verfügbar. Der Streamingdienst überträgt während der Ligaphase dienstags jeweils ein ausgewähltes Topspiel mit deutscher Beteiligung um 21 Uhr. An diesem Dienstag fällt die Wahl auf die Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt.

    • Begegnung: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon
    • Wettbewerb: Champions League
    • Spieltag: 5 (Ligaphase)
    • Datum: 9. Dezember 2025
    • Uhrzeit: 18.45 Uhr
    • Ort: Allianz Arena, München
    • Livestream: DAZN

  • Champions League: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC550014:11315
    2Paris Saint-Germain540119:81112
    3FC Bayern München540115:6912
    4Inter Mailand540112:3912
    5Real Madrid540112:5712
    6Borussia Dortmund531117:11610
    7Chelsea FC531112:6610
    8Sporting CP531111:5610
    9Manchester City531110:5510
    10Atalanta53116:5110
    11Newcastle United530211:479
    12Atlético Madrid530212:1029
    13Liverpool FC530210:829
    14Galatasaray53028:719
    15PSV Eindhoven522113:858
    16Tottenham Hotspur522110:738
    17Bayer Leverkusen52218:10-28
    18FC Barcelona521212:1027
    19Qarabağ FK52128:9-17
    20SSC Neapel52126:9-37
    21Olympique Marseille52038:626
    22Juventus Turin513110:1006
    23AS Monaco51316:8-26
    24Pafos FC51314:7-36
    25Union Saint-Gilloise52035:12-76
    26FC Brügge51138:13-54
    27Athletic Club51134:9-54
    28Eintracht Frankfurt51137:14-74
    29FC Kopenhagen51137:14-74
    30SL Benfica51044:8-43
    31Slavia Prag50322:8-63
    32FK Bodø/Glimt50237:11-42
    33Olympiakos Piräus50235:13-82
    34Villarreal CF50142:10-81
    35FK Kairat50144:14-101
    36Ajax Amsterdam50051:16-150
