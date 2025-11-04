Fußball heute live: FC Bayern bei PSG live im TV und im Live Stream sehen

In der Champions League 2025/26 findet der vierte Spieltag in der Ligaphase statt. Hierbei gastiert der FC Bayern am Dienstag bei Paris Saint-Germain. Der FCB und PSG halten beide bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern.

Für den FC Bayern kommt die Partie bei Paris Saint-Germain zwei Wochen nach einem 4:0 gegen den FC Brügge. Damit fädelte die Mannschaft von Vincent Kompany den dritten Sieg binnen ebenso vielen Auftritten in der Ligaphase ein. Denn zuvor hatte der FCB Chelsea mit 3:1 und auswärts den Pafos FC mit 5:1 bezwungen.

PSG hält nach Begegnungen gegen attraktivere Gegner ebenfalls bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern. Zuletzt gewann der Titelverteidiger bei Bayer Leverkusen mit 7:2. Zuvor hatte sich die Elf von Luis Enrique gegen Atalanta Bergamo mit 4:0 sowie beim FC Barcelona mit 2:1 durchgesetzt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel vom FC Bayern bei PSG.