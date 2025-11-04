Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Dayot Upamecano of FC Bayern München runs with the ball Getty Images
Alice Kopp

Fußball heute live: FC Bayern bei PSG live im TV und im Live Stream sehen

Heute steigt die Partie vom FC Bayern bei PSG. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Champions League 2025/26 findet der vierte Spieltag in der Ligaphase statt. Hierbei gastiert der FC Bayern am Dienstag bei Paris Saint-Germain. Der FCB und PSG halten beide bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern.

Für den FC Bayern kommt die Partie bei Paris Saint-Germain zwei Wochen nach einem 4:0 gegen den FC Brügge. Damit fädelte die Mannschaft von Vincent Kompany den dritten Sieg binnen ebenso vielen Auftritten in der Ligaphase ein. Denn zuvor hatte der FCB Chelsea mit 3:1 und auswärts den Pafos FC mit 5:1 bezwungen.

PSG hält nach Begegnungen gegen attraktivere Gegner ebenfalls bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern. Zuletzt gewann der Titelverteidiger bei Bayer Leverkusen mit 7:2. Zuvor hatte sich die Elf von Luis Enrique gegen Atalanta Bergamo mit 4:0 sowie beim FC Barcelona mit 2:1 durchgesetzt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel vom FC Bayern bei PSG.

  • Illya Zabarnyi of Paris Saint-Germain controls the ball Getty Images

    Champions League: FC Bayern bei PSG heute live

    Das Auswärtsspiel vom FC Bayern gegen Paris Saint-Germain findet am vierten Spieltag in der Ligaphase der Champions League 2025/26 statt. Hierbei dient der Prinzenpark als Kulisse des Spitzenspiels vom FCB bei PSG. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

    • Werbung
  • Joshua Kimmich of FC Bayern München looks on Getty Images

    Champions League: Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei PSG heute im Live Stream und live im TV?

    Ihr könnt das Duell zwischen PSG und dem FC Bayern live bei Prime Video verfolgen. Die Vorberichte starten eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.00 Uhr. Jonas Friedrich führt durch die Sendung, während Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes das Spiel im Prinzenpark kommentieren. Dazu kommen Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning als Expertenrunde hinzu.

    Wenn Ihr die Champions League bei Prime Video sehen wollt, braucht Ihr ein Abo – ohne geht's nicht. Nach der 30-tägigen Testphase habt Ihr die Wahl: Jahresabo für 89,90 Euro oder die flexible Monatsvariante für 8,99 Euro. Und wer zwischen 18 und 22 ist, also noch studiert oder gerade anfängt, schaut erst mal ein halbes Jahr gratis, bevor's für 44,90 Euro im Jahr oder 4,99 Euro im Monat weitergeht.

    Der Abschluss dauert nur wenige Minuten, danach lässt sich die kostenlose App direkt einrichten. Oder Ihr verbindet einfach Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit dem Laptop.

  • FC Bayern bei PSG live mitverfolgen: Nützliche Links

Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Frankreich Ligue 1
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG