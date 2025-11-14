Fußball heute live: Deutschland (DFB) bei Luxemburg im Free TV und Live Stream sehen

Während die DFB-Elf von Julian Nagelsmann mit neun Punkten aus vier Spielen auf dem ersten Platz der Gruppe A liegt, konnte die luxemburgische Auswahl bisher noch keine Punkte holen und steht somit auf dem vierten und letzten Rang der Tabelle. Überhaupt gelang den heutigen Gastgebern erst ein Tor.

Das Hinspiel fand in der PreZero Arena, Heimstätte der TSG Hoffenheim, in Sinsheim statt und endete mit einem glatten 4:0-Sieg für Deutschland. Torschützen waren David Raum, Kapitän Joshua Kimmich (2x) und Serge Gnabry.

Bei einem Sieg heute Abend für den DFB und einem Erfolg der Slowakei im Parallelspiel gegen Nordirland, käme es am Montag in der Red Bull Arena in Leipzig zum Endspiel um das direkte WM-Ticket.

Doch zuerst muss die heutige Hürde Luxemburg überwunden werden. Deren Nationaltrainer Jeff Strasser, ehemaliger Spieler von Gladbach und Kaiserslautern, will "sich nicht so tief hinten rein drücken lassen" und seine Mannschaft soll auch "unsere spielerischen Qualitäten auf den Platz" bringen, wie er im Interview mit der Saarbrückener Zeitung erklärte.