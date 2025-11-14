Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Fußball heute live: Deutschland (DFB) bei Luxemburg im Free TV und Live Stream sehen

Der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im fünften Spiel der WM Qualifikation ist heute Luxemburg. GOAL hat hier für Euch alle Infos zur Übertragung zusammengefasst.

In der Gruppe A bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA kommt es am heutigen Freitag, 14. November, zur Begegnung Luxemburg gegen Deutschland. Gespielt wird im Stade de Luxemburg, der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Die DFB-Elf live sehen
Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, lest Ihr hier bei GOAL.

    Wie jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr auch die heutige Begegnung kostenlos im Fernsehen sehen. Dieses Mal ist wieder RTL für die Übertragung verantwortlich und beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Falls Ihr lieber per Livestream dabei sein wollt, könnt Ihr das über RTL+ machen. Jedoch müsst Ihr hierfür ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

    Folgendes Team führt durch den Abend:

    • Moderator: Florian König
    • Experte: Lothar Matthäus
    • Kommentator: Wolff-Christoph Fuss
    Während die DFB-Elf von Julian Nagelsmann mit neun Punkten aus vier Spielen auf dem ersten Platz der Gruppe A liegt, konnte die luxemburgische Auswahl bisher noch keine Punkte holen und steht somit auf dem vierten und letzten Rang der Tabelle. Überhaupt gelang den heutigen Gastgebern erst ein Tor.

    Das Hinspiel fand in der PreZero Arena, Heimstätte der TSG Hoffenheim, in Sinsheim statt und endete mit einem glatten 4:0-Sieg für Deutschland. Torschützen waren David Raum, Kapitän Joshua Kimmich (2x) und Serge Gnabry.

    Bei einem Sieg heute Abend für den DFB und einem Erfolg der Slowakei im Parallelspiel gegen Nordirland, käme es am Montag in der Red Bull Arena in Leipzig zum Endspiel um das direkte WM-Ticket.

    Doch zuerst muss die heutige Hürde Luxemburg überwunden werden. Deren Nationaltrainer Jeff Strasser, ehemaliger Spieler von Gladbach und Kaiserslautern, will "sich nicht so tief hinten rein drücken lassen" und seine Mannschaft soll auch "unsere spielerischen Qualitäten auf den Platz" bringen, wie er im Interview mit der Saarbrückener Zeitung erklärte.

  • WM Qualifikation: Die Gruppe A im Überblick

    #NationSp.SUNDiff.Pkt.
    1Deutschland430159
    2Slowakei430139
    3Nordirland420216
    4Luxemburg4004-90

  • Nützliche Links